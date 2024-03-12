https://sputniknews.com.tr/20240312/marmarayda-bir-kisi-raylara-atlayarak-intihar-etti--1081635216.html
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Sputnik Türkiye
Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, kendini seyir halindeki trenin altına atarak yaşamına son verdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T22:14+0300
2024-03-12T22:14+0300
2024-03-12T22:14+0300
türkiye
marmaray
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Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakası yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/marmarayda-bir-kisi-raylara-atlayarak-intihar-etti--1080555160.html
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marmaray
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, kendini seyir halindeki trenin altına atarak yaşamına son verdi.
Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakası yaşanmıştı.