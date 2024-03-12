https://sputniknews.com.tr/20240312/marmarayda-bir-kisi-raylara-atlayarak-intihar-etti--1081635216.html

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Sputnik Türkiye

Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, kendini seyir halindeki trenin altına atarak yaşamına son verdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T22:14+0300

2024-03-12T22:14+0300

2024-03-12T22:14+0300

türkiye

marmaray

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Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakası yaşanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/marmarayda-bir-kisi-raylara-atlayarak-intihar-etti--1080555160.html

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marmaray