https://sputniknews.com.tr/20240208/marmarayda-bir-kisi-raylara-atlayarak-intihar-etti--1080555160.html
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, seferler yapıldığı sırada raylara atlayarak intihar etti. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T21:43+0300
2024-02-08T21:43+0300
2024-02-08T21:43+0300
türkiye
marmaray
intihar
istasyon
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080555003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c24654a905e4ce4116e7c2b8a63bd7aa.jpg
Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.30 civarında ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20240113/metro-istanbuldan-intihar-aciklamasi-istasyon-kapatildi--1079597032.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080555003_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_77b8ef15560ef9dde411bd9ef382328d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmaray, intihar, istasyon
marmaray, intihar, istasyon
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, seferler yapıldığı sırada raylara atlayarak intihar etti.
Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.30 civarında ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı.
Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.