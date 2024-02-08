https://sputniknews.com.tr/20240208/marmarayda-bir-kisi-raylara-atlayarak-intihar-etti--1080555160.html

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, seferler yapıldığı sırada raylara atlayarak intihar etti. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T21:43+0300

2024-02-08T21:43+0300

2024-02-08T21:43+0300

türkiye

marmaray

intihar

istasyon

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Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.30 civarında ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20240113/metro-istanbuldan-intihar-aciklamasi-istasyon-kapatildi--1079597032.html

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marmaray, intihar, istasyon