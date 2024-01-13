https://sputniknews.com.tr/20240113/metro-istanbuldan-intihar-aciklamasi-istasyon-kapatildi--1079597032.html
Metro İstanbul'dan intihar açıklaması: İstasyon geçici olarak kullanıma kapatıldı
Metro İstanbul'dan intihar açıklaması: İstasyon geçici olarak kullanıma kapatıldı
Metro İstanbul X sosyal medya hesabında, Yenikapı istasyonunun bir intihar girişimi nedeniyle geçici süreliğine durdurulduğu açıklandı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T11:29+0300
2024-01-13T11:29+0300
2024-01-13T12:55+0300
türkiye
intihar
metro istanbul
metro istanbul aş
istanbul metrosu
yenikapı
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Metro İstanbul, X sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240113/istanbul-itfaiyesinde-rusvet-sorusturmasinda-yeni-detaylar-1079595206.html
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intihar, metro istanbul, metro istanbul aş, istanbul metrosu, yenikapı
intihar, metro istanbul, metro istanbul aş, istanbul metrosu, yenikapı
Metro İstanbul'dan intihar açıklaması: İstasyon geçici olarak kullanıma kapatıldı
11:29 13.01.2024 (güncellendi: 12:55 13.01.2024)
Metro İstanbul X sosyal medya hesabında, Yenikapı istasyonunun bir intihar girişimi nedeniyle geçici süreliğine durdurulduğu açıklandı.
Metro İstanbul, X sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.