https://sputniknews.com.tr/20240113/istanbul-itfaiyesinde-rusvet-sorusturmasinda-yeni-detaylar-1079595206.html

İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar

İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiası ile başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılara... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T10:25+0300

2024-01-13T10:25+0300

2024-01-13T10:25+0300

türkiye

itfaiye

rüşvet

rüşvetçilik

operasyon

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İlk tespitlere göre 170 rüşvet olayının gerçekleştiği soruşturmada biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB sağlık teknisyeni ve 13 sivil yakalanırken, rüşvet alınan firmalar arasında Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi de bulunuyor.Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bazı itfaiye erlerinin örgütlü rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatmış, savcının talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri dün İstanbul ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.Zincirleme rüşvet çarkında yer alan aralarında itfaiye erleri, İBB sağlık teknisyeni ile bazı firma sahibi kişilerin de bulunduğu 20 şüphelinin 18’i iki ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.Biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB sağlık teknisyeni ve 13 sivilin yakalandığı soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin, iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesini başvuru yapan firmanın potansiyeline göre fiyat biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirkete 100 bin liradan kapı açtıkları, mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi. Şu ana kadar 170 rüşvet işlemi tespit edilen soruşturmada, kendilerine 'tehlikeli', 'özel ekip' gibi isimler verdikleri belirlenen şüphelilerin, kamuoyu tarafından yakından tanınan Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları ortaya çıktı.Organize rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada, el konulan dijital materyallerin çözülmesi bekleniyor. Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, deşifre edilecek materyallere göre, yeni bilgi ve belgeler ışığında operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor.

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itfaiye, rüşvet, rüşvetçilik, operasyon