Yerlikaya: Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 kişi tespit edildi, 53'ü yurt dışında
09:41 13.01.2024 (güncellendi: 09:47 13.01.2024)
© AA / Orhan Çiçekİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Orhan Çiçek
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırıda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın dünkü 9 şehit haberi ardından, İçişleri Bakanı Yerlikaya'da sosyal medyada şehit ve şehit ailelerine provokasyon yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024
📌Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,
📌Propagandasını yapan ve
📌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 6️⃣0️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit… pic.twitter.com/KZddDMp78v
Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."
Bir günde 2 operasyon
Yerlikaya, ayrıca bölücü terör örgütüne karşı da operasyon düzenlendiği ve 113 kişinin gözaltına alındığını belirtti:
3️⃣2️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütü‘ne (BTÖ) yönelik düzenlenen “KAHRAMANLAR-41” operasyonlarında toplam 1️⃣1️⃣3️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE SİZLERİN DUASI VE DESTEĞİYLE KARARLILIKLA… pic.twitter.com/h6PM0mhOs1