https://sputniknews.com.tr/20240113/yerlikaya-sehitlere-yonelik-provokatif-paylasim-yapan-60-kisi-tespit-edildi-53u-yurt-disinda--1079593685.html

Yerlikaya: Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 kişi tespit edildi, 53'ü yurt dışında

Yerlikaya: Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 kişi tespit edildi, 53'ü yurt dışında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırıda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T09:41+0300

2024-01-13T09:41+0300

2024-01-13T09:47+0300

türkiye

siber suçlar

provokasyon

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın dünkü 9 şehit haberi ardından, İçişleri Bakanı Yerlikaya'da sosyal medyada şehit ve şehit ailelerine provokasyon yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:Bir günde 2 operasyon Yerlikaya, ayrıca bölücü terör örgütüne karşı da operasyon düzenlendiği ve 113 kişinin gözaltına alındığını belirtti:

https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-sehit-olan-kahraman-silah-arkadaslarimizin-sayisi-8e-yukselmistir-1079592638.html

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siber suçlar, provokasyon, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı