MSB: Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı 8’e yükselmiştir
01:32 13.01.2024 (güncellendi: 01:36 13.01.2024)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir" açıklaması yapıldı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lılarla çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 askerin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15’e yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. "
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize… pic.twitter.com/SzXJCWufBH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024