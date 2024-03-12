https://sputniknews.com.tr/20240312/lgs-basvurularinda-tarih-belli-oldu-1081608486.html
LGS başvurularında tarih belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:39+0300
2024-03-12T10:39+0300
2024-03-12T11:12+0300
yaşam
lgs
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
lise
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lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), lise
lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), lise
LGS başvurularında tarih belli oldu
10:39 12.03.2024 (güncellendi: 11:12 12.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.