https://sputniknews.com.tr/20240312/kuyumculardan-altin-uyarisi-ucuzuna-kanip-almayin-bozamazsiniz-1081613411.html

Kuyumculardan altın uyarısı: 'Ucuzuna kanıp almayın, bozamazsınız'

Kuyumculardan altın uyarısı: 'Ucuzuna kanıp almayın, bozamazsınız'

Sputnik Türkiye

Kuyumcular, son dönemde popüler hale gelen 'merdiven altı' olarak adlandırılan yerlerden alınan ucuz kesme altının, ilerleyen dönemlerde bozdurulurken sorunlar... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T12:59+0300

2024-03-12T12:59+0300

2024-03-12T12:59+0300

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Gram altın fiyatlarındaki son artışları değerlendiren Kuyumcu Erhan Şakar, "Altın bir son haftada gram fiyatı 100 TL civarında bir artış gösterdi. Yatırımcı şu anda daha çok altına yöneliyor çünkü dövizden daha çok kazandırıyor. Fiyatlar yükseldiği için alan daha çok. Bozdurmak isteyenler ise fiyatın biraz daha artmasını bekliyor. Yıl sonuna kadar ya da seçimlerden sonra altının 3 bin 500 TL’yi göreceği söyleniyor" şeklinde konuştu.'Kuyumcuya bozmak için geldiklerinde sıkıntı yaşayacaklar, ucuzuna kanıp almayın'"Kesme altın riskli olabilir, güvenilir yerlerden alınmalı" diyen Şakar, "Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuza, kesme altın dediğimiz sertifikasız, garantisiz bilmediği altını almalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü kuyumcuya bozmak için geldiklerinde sıkıntı yaşayacaklar. Mağazacılar olarak kesme altın ne alıyoruz ne de satıyoruz. Bunlar atölyeler arası dönen altındır. Yatırımcının kesme altın denilen altını almasını tavsiye etmiyoruz. Ucuzuna kanıp kesme altın almasın. Sertifikalı garantili altını mağazadan alsın. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuzuna kanıp almasınlar” şeklinde uyarılarda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240312/altin-fiyatlari-icin-1630-uyarisi-fiyatlarda-geri-cekilme-olabilir-1081605373.html

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