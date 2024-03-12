Kredi ile araç alacaklara uzmanından uyarı: Son fırsat mı?
© AAEkimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
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Bankalarda kredi faiz oranları her geçen gün daha da yükseliyor. Özellikle taşıt kredilerinde limitlerin düşük olması ve faiz oranlarının yükselmesi borçlanarak araç alımını zorlaştırıyor. Peki taşıt kredilerinde faiz oranları daha da yükselir mi, borçlanarak araç almak isteyenler için son fırsat mı?
Merkez Bankası, bankaların aylık kredi büyüme oranlarını düşürürken, bankalara bazı zorunluluklar getirmişti. Tüketici ve ticari kredi faizlerinde büyüme sınırı düşürülürken bu durum piyasada hemen hissedilmeye başlandı.
Yeni kararın ardından bankalarda kredi faiz oranlarında yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekti. Özellikle ihtiyaç kredilerinde bazı bankalar aylık yüzde 5’in üzerinde faizle kredi kullandırmaya başladı. Özellikle Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte kredi faiz oranlarında yükselişler dikkat çekiyor. Taşıt kredilerindeki yüksek seyir de araç piyasası üzerinde etkisini hissettiriyor.
Peki şu anda taşıt kredisinde faiz oranları ne kadar oldu? 400 bin TL taşıt kredisi çekmek isteyen bir kişinin aylık ödeme tutarı ne kadar? Faizler daha da yükselmeden kredi ile araç almak için şu an son fırsat mı?
Konuyla ilgili beklentilerini açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
“Merkez Bankası sıkı para politikaları duruşunu destekleyici bir adım atarak, kredi büyüme oranlarına dair güncellemeye gitti. Yeni karara göre ticari kredilerde yüzde 2.5 olan büyüme oranı yüzde 2’ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan büyüme oranı yüzde 2’ye düşürülürken, taşıt kredilerinde büyüme oranı sabit bırakıldı. Bu kararla beraber bankaların kredi kullandırma iştahı azalarak ticari ve bireysel kredi sayılarında daralma yaşanacaktır. Öte yandan bu hususta ilk güncelleme 2023 yılında yapılarak tüm kredi türlerinde büyüme oranı düşürülmüştü. Dolayısı ile taşıt kredilerinde halihazırda mevcut bir daralma söz konusu. Bu konuda krediye erişimde yaşanan güçlüklerin yanı sıra, kredi faiz oranları da kullanımı azaltan bir diğer unsur. Şu an için banka veya kuruma göre değişken olarak taşıt kredilerinde oran 3.60 seviyesinden başlayarak 5.50 seviyesine kadar çıkabiliyor."
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) almış olduğu karar gereği, şu an için taşıt kredilerinde üst limitin 400 bin TL olarak belirlenmiş durumda olduğuna dikkat çeken uzman izim, Milliyet'e verdiği röportajda, "Maksimum vade 48 ay belirlenmiş olmasına rağmen 280.000 TL tutar üzeri kredilerde vade süresi 36 aya kadar düşebiliyor. Öte yandan bankalar bu limitleri zaman zaman düşürebiliyor veya müşteri notu ve kredi kampanyalarına bağlı olarak belirlenen limitler dahilinde kolaylık sağlayabiliyor" açıklamasında bulunarak şunları söyledi:
'Sıfır otomobiller tercih ediliyor'
"Otomotiv piyasasında satış adetlerini doğrudan etkileyen ana faktörlerden bir tanesi de krediler. Son bir yıldır özellikle taşıt kredilerinde bir daralma söz konusuydu. Son dönemde artan faiz oranlarıyla birlikte zaten daralmış olan taşıt kredisi cazibesini de yitirmiş oldu. Bu süreçte, markalar tarafından sıfır otomobilde sıfır faizli veya uygun oranlı kredilerin kullanıcılara sunulması tüketici tercihini sıfır otomobile çekti. İkinci el otomobilde böyle bir finansman olanağı mümkün olmadığından, ikinci el piyasasında şu an için satış adetleri durağan seyrediyor. Ancak faiz planlamasının yatay seyre dönmesi, sıfır araç kampanyalarının sonlanması, yine sıfır otomobilde fiyatların bir miktar artması gibi sebeplerle, ilkbahar ayları itibarıyla tercih refleksinin tekrar dengeleneceği kanaatindeyiz. Önümüzdeki süreç içerisinde politika faizi düşüş trendine döndüğü takdirde, otomobil satış adetlerinde de artış etkisi gösterecektir."
400 bin TL için aylık 30 bin lira ödeme
Banka faiz oranları doğrultusunda değişkenlik göstererek 400 bin TL kredinin 36 ay ödemesi 23 bin TL seviyesinden başlayarak 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Kredili ile araç almak avantajlı mı?
"Kredi faiz oranları TCMB tarafından açıklanan politika faizi ile doğru orantılı. Faiz kararında devam eden yükseliş grafiği, geçtiğimiz ay sabit bırakılarak yatay konuma dönmüştü. Piyasamızda bu konuya dair genel beklenti faizlerin bir süre yatay devam ederek, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla kademeli düşürülmesi yönünde. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda talep yükseleceğinden, talebe bağlı olarak fiyatlarda bir miktar artış görülebilir. Öte yandan döviz kuru fiyatları etkileyen ana faktör. Döviz kurunda yükseliş devam ettiği takdire otomobil fiyatlarında artış etkisi sürecektir. Tüm bu süreç değerlendirildiğinde otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirmeleri, bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda planlarını gerçekleştirerek gerek sıfır gerekse ikinci el otomobil almaları avantajlı olacaktır."