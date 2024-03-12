https://sputniknews.com.tr/20240312/kredi-ile-arac-alacaklara-uzmanindan-uyari-son-firsat-mi--1081602987.html

Kredi ile araç alacaklara uzmanından uyarı: Son fırsat mı?

Kredi ile araç alacaklara uzmanından uyarı: Son fırsat mı?

Sputnik Türkiye

Bankalarda kredi faiz oranları her geçen gün daha da yükseliyor. Özellikle taşıt kredilerinde limitlerin düşük olması ve faiz oranlarının yükselmesi... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T08:35+0300

2024-03-12T08:35+0300

2024-03-12T08:35+0300

ekonomi

kredi

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Merkez Bankası, bankaların aylık kredi büyüme oranlarını düşürürken, bankalara bazı zorunluluklar getirmişti. Tüketici ve ticari kredi faizlerinde büyüme sınırı düşürülürken bu durum piyasada hemen hissedilmeye başlandı.Yeni kararın ardından bankalarda kredi faiz oranlarında yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekti. Özellikle ihtiyaç kredilerinde bazı bankalar aylık yüzde 5’in üzerinde faizle kredi kullandırmaya başladı. Özellikle Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte kredi faiz oranlarında yükselişler dikkat çekiyor. Taşıt kredilerindeki yüksek seyir de araç piyasası üzerinde etkisini hissettiriyor.Peki şu anda taşıt kredisinde faiz oranları ne kadar oldu? 400 bin TL taşıt kredisi çekmek isteyen bir kişinin aylık ödeme tutarı ne kadar? Faizler daha da yükselmeden kredi ile araç almak için şu an son fırsat mı?Konuyla ilgili beklentilerini açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) almış olduğu karar gereği, şu an için taşıt kredilerinde üst limitin 400 bin TL olarak belirlenmiş durumda olduğuna dikkat çeken uzman izim, Milliyet'e verdiği röportajda, "Maksimum vade 48 ay belirlenmiş olmasına rağmen 280.000 TL tutar üzeri kredilerde vade süresi 36 aya kadar düşebiliyor. Öte yandan bankalar bu limitleri zaman zaman düşürebiliyor veya müşteri notu ve kredi kampanyalarına bağlı olarak belirlenen limitler dahilinde kolaylık sağlayabiliyor" açıklamasında bulunarak şunları söyledi:'Sıfır otomobiller tercih ediliyor'400 bin TL için aylık 30 bin lira ödemeBanka faiz oranları doğrultusunda değişkenlik göstererek 400 bin TL kredinin 36 ay ödemesi 23 bin TL seviyesinden başlayarak 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.Kredili ile araç almak avantajlı mı?

https://sputniknews.com.tr/20240312/kredi-kartinda-yeni-duzenleme-nakit-avans-taksit-sayisi-kredi-faiz-orani-1081602258.html

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