https://sputniknews.com.tr/20240312/kirmizi-bultenle-aranan-isid-uyeleri-corumda-yakalandi-1081633383.html
Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı
Sputnik Türkiye
İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T21:14+0300
2024-03-12T21:14+0300
2024-03-12T21:14+0300
işid
türkiye
çorum
interpol
interpol
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Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD üyesi yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240310/yerlikaya-pes-pese-duyurdu-organize-suc-orgutu-cokertildi-isid-operasyonunda-33-kisi-yakalandi-1081552722.html
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işid, çorum, interpol, interpol
işid, çorum, interpol, interpol
Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı
İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD üyesi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.