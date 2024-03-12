https://sputniknews.com.tr/20240312/kirmizi-bultenle-aranan-isid-uyeleri-corumda-yakalandi-1081633383.html

Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı

Sputnik Türkiye

İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T21:14+0300

2024-03-12T21:14+0300

2024-03-12T21:14+0300

işid

türkiye

çorum

interpol

interpol

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Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD üyesi yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240310/yerlikaya-pes-pese-duyurdu-organize-suc-orgutu-cokertildi-isid-operasyonunda-33-kisi-yakalandi-1081552722.html

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