Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Erbaşı, tiyatral nikahı anlattı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dün bankalar arasında bir yarış vardı'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Patara’yı betonlaştıracak imar planı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
BRICS+ üyeliği Türkiye’nin önünü açacak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Yunan adalarına vize muafiyeti Schengen engeline takıldı
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Başarılı olarak sunulan takımların gerçek istatistikleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçim anketlerinde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy karşıtı askerlerden radikal parti kurma planı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
18:33
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı komutanlar, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı, Batı’nın planlarını ortaya çıkardı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı
19:25
3 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
19:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Muradov: Ticari deniz seferleri Türk ekonomisi için de önemli
20:06
2 dk
SESLİ HABER
NATO, Kırım’a bile üs kurmak istedi
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Alman hükümetinde çatlak
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
20:35
3 dk
SESLİ HABER
Macron’a uyarı: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli
20:56
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240312/kirmizi-bultenle-aranan-isid-uyeleri-corumda-yakalandi-1081633383.html
Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı
Sputnik Türkiye
İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T21:14+0300
2024-03-12T21:14+0300
işid
türkiye
çorum
interpol
interpol
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081633465_0:12:1803:1026_1920x0_80_0_0_0340773a13bbcb80f602ad7f643d6074.jpg
Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD üyesi yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240310/yerlikaya-pes-pese-duyurdu-organize-suc-orgutu-cokertildi-isid-operasyonunda-33-kisi-yakalandi-1081552722.html
türkiye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081633465_210:0:1593:1037_1920x0_80_0_0_b2eac64c6396372fdd9e63124224fd91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, çorum, interpol, interpol
işid, çorum, interpol, interpol

Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı

21:14 12.03.2024
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇINKırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Çorum'da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
Abone ol
İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD üyesi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
TÜRKİYE
Yerlikaya peş peşe duyurdu: Organize suç örgütü çökertildi, IŞİD operasyonunda 33 kişi yakalandı
10 Mart, 09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала