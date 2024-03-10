https://sputniknews.com.tr/20240310/yerlikaya-pes-pese-duyurdu-organize-suc-orgutu-cokertildi-isid-operasyonunda-33-kisi-yakalandi-1081552722.html

Yerlikaya peş peşe duyurdu: Organize suç örgütü çökertildi, IŞİD operasyonunda 33 kişi yakalandı

Yerlikaya peş peşe duyurdu: Organize suç örgütü çökertildi, IŞİD operasyonunda 33 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ayrıca Sakarya'da IŞİD terör örgütüne düzenlenen... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T09:47+0300

2024-03-10T09:47+0300

2024-03-10T09:47+0300

ali yerlikaya

türkiye

işid

organize suç örgütü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonunda elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-8” operasyonunda elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerine yer verdi.'Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı'Bakan Yerlikaya yaptığ bir diğer paylaşımda, IŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Yerlikaya, operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz ve çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokumana el konulduğunu belirtti.

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ali yerlikaya, işid, organize suç örgütü