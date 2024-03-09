https://sputniknews.com.tr/20240309/icisleri-bakani-yerlikaya-artik-turkiye-goce-transit-hedef-olmaktan-cikti-1081548891.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Artık Türkiye göç konusunda transit ülke olmaktan çıktı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Artık Türkiye göç konusunda transit ülke olmaktan çıktı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç çetelerine karşı yapılan operasyonlarda 400 binden fazla çetenin çökertildiğini ve Türkiye'nin artık göçte transit... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T23:11+0300

2024-03-09T23:11+0300

2024-03-09T23:11+0300

politika

ali yerlikaya

göç

uyuşturucu

suçlu

il göç idaresi müdürlüğü

içişleri bakanlığı

çete

çete şiddeti

uyuşturucu çetesi

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Bakan Yerlikaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen bir toplantıda, suç örgütleriyle sert bir mücadele yürütülerek 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 1088 operasyonda 7 bin 228 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 2 bin 606'sının tutuklandığını ve 1527'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Son olarak İstanbul'da gerçekleşen 'Mahzer-7 Operasyonu'nda 27 zanlının gözaltına alındığını hatırlatan Yerlikaya, "400 bin organize suç çetesi çökertilmiştir. Bunların tamamı bitinceye kadar azimle, kararlılıkla çalışacağız." dedi.'Cezaaevinde bulunanların yüzde 30'unu uyuşturucu kapsamındaki suçlular'Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede de önemli adımlar atıldığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlar sonucunda büyük miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve cezaevlerinde bulunanların yüzde 30'unun uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalandığını vurguladı. 'Türkiye artık göç konusunda transit hedef ülke değil'Düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı da kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirten Bakan, Türkiye'nin artık göçe transit hedef olmaktan çıktığını söyledi. Yerlikaya, hırsızlık olaylarının azalmasının yanı sıra, ruhsatsız silah taşıyanların da hedef alındığını ve cezaların arttırılacağını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240309/bakan-yerlikaya-30-ilde-fetoye-yonelik-kiskac-10-operasyonlarinda-91-supheli-yakalandi-1081533983.html

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ali yerlikaya, göç, uyuşturucu, suçlu, il göç idaresi müdürlüğü, içişleri bakanlığı, çete, çete şiddeti, uyuşturucu çetesi, organize suç çetesi