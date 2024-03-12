https://sputniknews.com.tr/20240312/kirimdan-turkiyeye-ticari-deniz-seferlerini-yeniden-baslatalim-1081608277.html
Kırım'dan Türkiye'ye: Ticari deniz seferlerini yeniden başlatalım
Kırım'dan Türkiye'ye: Ticari deniz seferlerini yeniden başlatalım
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Türkiye'ye Kırım ve Türk limanları arasındaki ticari deniz... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:32+0300
2024-03-12T10:32+0300
2024-03-12T10:32+0300
dünya
kırım
türkiye
ticaret
gemi
kırım-istanbul gemi seferleri
rusya
karadeniz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081608120_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_06c54fe918bf6363f9e2c0a0f50870dc.jpg
Sputnik'e demeç veren Muradov, "Türkiye, tahıl anlaşması ve üçüncü ülkelerden paralel mal ithalatı da dahil deniz taşımacılığına ilişkin konuları ülkemizle son derece ısrarlı bir şekilde tartışıyor. Bu gündemin, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çizelgeye göre Kırım ve Türk limanları arasındaki deniz ticareti ve yolcu trafiğinin yeniden başlatılması konusunu da içermesi Kırım için önemli olacaktır. Kırımlı iş çevreleri, bu konuyu Türk ortaklarla müzakere etmeye hazır" dedi.Bu çalışmanın sadece Kırım'a değil, Türk iş dünyasına da büyük faydalar vaat ettiğini belirten Muradov, dolayısıyla bunun zor bir süreçten geçen Türk ekonomisi için de çok önemli olduğunun altını çizdi.Gelecekte Suriye limanlarıyla da düzenli ticari deniz taşımacılığını başlatmanın mümkün olduğunu kaydeden Muradov, Kırımlı yetkililerin bu yönde çalışma yürüttüğünü ekledi.Kırım ve Türkiye arasındaki feribot seferleri, yaptırımlar yüzünden 2017'de tamamen durmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230828/kirimda-suya-birakilan-mektuplu-sise-istabula-ulasti-sualti-canavarlarini-seviyorum-1074991276.html
rusya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081608120_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ca8e7bdd47051112f3e4db95c48d9bdb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırım, türkiye, ticaret, gemi, kırım-istanbul gemi seferleri, rusya, karadeniz
kırım, türkiye, ticaret, gemi, kırım-istanbul gemi seferleri, rusya, karadeniz
Kırım'dan Türkiye'ye: Ticari deniz seferlerini yeniden başlatalım
Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Türkiye'ye Kırım ve Türk limanları arasındaki ticari deniz seferlerini yeniden başlatmayı teklif etti.
Sputnik'e demeç veren Muradov, "Türkiye, tahıl anlaşması ve üçüncü ülkelerden paralel mal ithalatı da dahil deniz taşımacılığına ilişkin konuları ülkemizle son derece ısrarlı bir şekilde tartışıyor. Bu gündemin, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çizelgeye göre Kırım ve Türk limanları arasındaki deniz ticareti ve yolcu trafiğinin yeniden başlatılması konusunu da içermesi Kırım için önemli olacaktır. Kırımlı iş çevreleri, bu konuyu Türk ortaklarla müzakere etmeye hazır" dedi.
Bu çalışmanın sadece Kırım'a değil, Türk iş dünyasına da büyük faydalar vaat ettiğini belirten Muradov, dolayısıyla bunun zor bir süreçten geçen Türk ekonomisi için de çok önemli olduğunun altını çizdi.
Gelecekte Suriye limanlarıyla da düzenli ticari deniz taşımacılığını başlatmanın mümkün olduğunu kaydeden Muradov, Kırımlı yetkililerin bu yönde çalışma yürüttüğünü ekledi.
Kırım ve Türkiye arasındaki feribot seferleri, yaptırımlar yüzünden 2017'de tamamen durmuştu.