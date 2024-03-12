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Kırım'dan Türkiye'ye: Ticari deniz seferlerini yeniden başlatalım
Kırım'dan Türkiye'ye: Ticari deniz seferlerini yeniden başlatalım
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Türkiye'ye Kırım ve Türk limanları arasındaki ticari deniz... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:32+0300
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Sputnik'e demeç veren Muradov, "Türkiye, tahıl anlaşması ve üçüncü ülkelerden paralel mal ithalatı da dahil deniz taşımacılığına ilişkin konuları ülkemizle son derece ısrarlı bir şekilde tartışıyor. Bu gündemin, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çizelgeye göre Kırım ve Türk limanları arasındaki deniz ticareti ve yolcu trafiğinin yeniden başlatılması konusunu da içermesi Kırım için önemli olacaktır. Kırımlı iş çevreleri, bu konuyu Türk ortaklarla müzakere etmeye hazır" dedi.Bu çalışmanın sadece Kırım'a değil, Türk iş dünyasına da büyük faydalar vaat ettiğini belirten Muradov, dolayısıyla bunun zor bir süreçten geçen Türk ekonomisi için de çok önemli olduğunun altını çizdi.Gelecekte Suriye limanlarıyla da düzenli ticari deniz taşımacılığını başlatmanın mümkün olduğunu kaydeden Muradov, Kırımlı yetkililerin bu yönde çalışma yürüttüğünü ekledi.Kırım ve Türkiye arasındaki feribot seferleri, yaptırımlar yüzünden 2017'de tamamen durmuştu.
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kırım, türkiye, ticaret, gemi, kırım-istanbul gemi seferleri, rusya, karadeniz
kırım, türkiye, ticaret, gemi, kırım-istanbul gemi seferleri, rusya, karadeniz

Kırım'dan Türkiye'ye: Ticari deniz seferlerini yeniden başlatalım

10:32 12.03.2024
© Sputnik / Дмитрий МакеевKırım Limanı
Kırım Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Türkiye'ye Kırım ve Türk limanları arasındaki ticari deniz seferlerini yeniden başlatmayı teklif etti.
Sputnik'e demeç veren Muradov, "Türkiye, tahıl anlaşması ve üçüncü ülkelerden paralel mal ithalatı da dahil deniz taşımacılığına ilişkin konuları ülkemizle son derece ısrarlı bir şekilde tartışıyor. Bu gündemin, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çizelgeye göre Kırım ve Türk limanları arasındaki deniz ticareti ve yolcu trafiğinin yeniden başlatılması konusunu da içermesi Kırım için önemli olacaktır. Kırımlı iş çevreleri, bu konuyu Türk ortaklarla müzakere etmeye hazır" dedi.
Bu çalışmanın sadece Kırım'a değil, Türk iş dünyasına da büyük faydalar vaat ettiğini belirten Muradov, dolayısıyla bunun zor bir süreçten geçen Türk ekonomisi için de çok önemli olduğunun altını çizdi.
Gelecekte Suriye limanlarıyla da düzenli ticari deniz taşımacılığını başlatmanın mümkün olduğunu kaydeden Muradov, Kırımlı yetkililerin bu yönde çalışma yürüttüğünü ekledi.
Kırım ve Türkiye arasındaki feribot seferleri, yaptırımlar yüzünden 2017'de tamamen durmuştu.
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