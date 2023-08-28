https://sputniknews.com.tr/20230828/kirimda-suya-birakilan-mektuplu-sise-istabula-ulasti-sualti-canavarlarini-seviyorum-1074991276.html

Kırım'da suya bırakılan mektuplu şişe, İstabul'a ulaştı: 'Sualtı canavarlarını seviyorum'

Kırım'da suya bırakılan mektuplu şişe, İstabul'a ulaştı: 'Sualtı canavarlarını seviyorum'

Kırım'da yaşayan 7 yaşındaki Dima (Dmitriy) adlı çocuğun yazdığı mektubun bulunduğu şişe, yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından Türk kıyılarında ortaya çıktı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T12:42+0300

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şişe

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mariana çukuru

canavar

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Dima'nın yüzlerce yıl sonra bulunması hayaliyle gönderdiği şişe, daha 2 ay bile dolmadan İstanbul'da kıyıya vurdu. Dima mektubunda "Ben Dima. 7 yaşındayım. Sualtı canavarlarını seviyorum. Daşa adında kız kardeşim var. O, çocuklara yönelik müzikal dizileri seviyor. Feodosiya'dan gönderildi. 2 Temmuz 2023" ifadelerini kullandı.Şişeyi bulan İstanbullu sakinler, Dima'ya hemen cevap yazdı. Cevap yazısında "Sevgili Dima, seni memnun etmek için acele ediyorum! Mektubun İstanbul yakınlarında bulundu. İletişim kuruldu" dendi.İzvestiya gazetesine demeç veren Dima'nın annesi Alyona, "Oğlum, mektubun uzun süre denizde yüzeceğini ve birkaç yüzyıl içinde insanların onu göreceğini umuyordu" dedi.Mektubun çocukları tarafından hazırlandığını ve kendisinin sadece suya bırakılması için gerekli araçları sağladığını anlatan anne, "Oğlum mektubunun bulunduğunu öğrenince çok mutlu oldu. Şimdi Mariana Çukuru'na mektup göndermek istiyor" diye konuştu.

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kırım, türkiye, istanbul, şişe, rusya, mektup, mariana çukuru, canavar