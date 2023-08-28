https://sputniknews.com.tr/20230828/vedat-milordan-turk-alman-doner-kiyaslamasi-daha-iyi-olma-ihtimali-sifir-1074990728.html
Vedat Milor’dan Türk-Alman döner kıyaslaması: 'Daha iyi olma ihtimali sıfır'
Vedat Milor’dan Türk-Alman döner kıyaslaması: 'Daha iyi olma ihtimali sıfır'
Vedat Milor’dan sosyal medyadaki Türk-Alman döner kıyaslama tartışamalarına katıldı ve "Daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır" dedi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T12:02+0300
2023-08-28T12:02+0300
2023-08-28T12:02+0300
yaşam
döner
vedat milor
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055198053_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_225274df20d7dbb5ec1e0d9e3db5a5b1.jpg
Sosyal medyayı aktif kullanan gurme Vedat Milor bu defa da Alman döneri-Türk döneri tartışmasına katıldı.Bir sosyal medya kullanıcısının “Alman dönerinin bizimkini ezmesi canımı sıkıyor” sözleri üzerine Milor, “Üzgünüm ama gastronomik açıdan dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır” yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/vedat-milor-bodrum-herhalde-turkiyede-fiyat-performans-acisindan-yemek-yenilecek-en-kotu-yer-1074855996.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055198053_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1771a9d38054309102e45195f8170307.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
döner, vedat milor, almanya
döner, vedat milor, almanya
Vedat Milor’dan Türk-Alman döner kıyaslaması: 'Daha iyi olma ihtimali sıfır'
Abone ol
Vedat Milor’dan sosyal medyadaki Türk-Alman döner kıyaslama tartışamalarına katıldı ve "Daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan gurme Vedat Milor bu defa da Alman döneri-Türk döneri tartışmasına katıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısının “Alman dönerinin bizimkini ezmesi canımı sıkıyor” sözleri üzerine Milor, “Üzgünüm ama gastronomik açıdan dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır” yorumunu yaptı.