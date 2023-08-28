https://sputniknews.com.tr/20230828/vedat-milordan-turk-alman-doner-kiyaslamasi-daha-iyi-olma-ihtimali-sifir-1074990728.html

Vedat Milor’dan Türk-Alman döner kıyaslaması: 'Daha iyi olma ihtimali sıfır'

Vedat Milor’dan Türk-Alman döner kıyaslaması: 'Daha iyi olma ihtimali sıfır'

Vedat Milor’dan sosyal medyadaki Türk-Alman döner kıyaslama tartışamalarına katıldı ve "Daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır" dedi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T12:02+0300

2023-08-28T12:02+0300

2023-08-28T12:02+0300

yaşam

döner

vedat milor

almanya

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Sosyal medyayı aktif kullanan gurme Vedat Milor bu defa da Alman döneri-Türk döneri tartışmasına katıldı.Bir sosyal medya kullanıcısının “Alman dönerinin bizimkini ezmesi canımı sıkıyor” sözleri üzerine Milor, “Üzgünüm ama gastronomik açıdan dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır” yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230823/vedat-milor-bodrum-herhalde-turkiyede-fiyat-performans-acisindan-yemek-yenilecek-en-kotu-yer-1074855996.html

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döner, vedat milor, almanya