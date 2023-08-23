https://sputniknews.com.tr/20230823/vedat-milor-bodrum-herhalde-turkiyede-fiyat-performans-acisindan-yemek-yenilecek-en-kotu-yer-1074855996.html

Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer

Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer

Ünlü gurme Vedat Milor, Horeca Trend dergisine konuk oldu. Milor, Türk mutfağına dair açıklamalar yaptı. Milor, fiyatları her yaz gündem olan Bodrum hakkında... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

vedat milor

yemek

bodrum

izmir

restoran

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Yaz aylarında yemek fiyatlarının gündem olduğu Bodrum'un restoranlarına da değinen Milor, “Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer” ifadelerini kullandı.'Bodrum Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer'Milor, röportajda sorulan "Michelin Guide müfettişleri, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da mercek altına alacaklar. Siz Türkiye’de lezzet rotası çizseydiniz İstanbul’dan sonraki durağınız İzmir ve Bodrum mu olurdu? Michelin müfettişlerine önereceğiniz alternatif rotalar, bölgeler var mı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230316/bodrumda-fiyatlar-guncellendi-bir-lahmacun-310-yanina-ayran-140-lira-1068330232.html

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vedat milor, yemek, bodrum, izmir, restoran