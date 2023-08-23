https://sputniknews.com.tr/20230823/vedat-milor-bodrum-herhalde-turkiyede-fiyat-performans-acisindan-yemek-yenilecek-en-kotu-yer-1074855996.html
Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer
Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer
Ünlü gurme Vedat Milor, Horeca Trend dergisine konuk oldu. Milor, Türk mutfağına dair açıklamalar yaptı. Milor, fiyatları her yaz gündem olan Bodrum hakkında... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T10:35+0300
2023-08-23T10:35+0300
2023-08-23T10:35+0300
yaşam
vedat milor
yemek
bodrum
izmir
restoran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ba201c3a33d301fd384729163104c8af.jpg
Yaz aylarında yemek fiyatlarının gündem olduğu Bodrum'un restoranlarına da değinen Milor, “Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer” ifadelerini kullandı.'Bodrum Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer'Milor, röportajda sorulan "Michelin Guide müfettişleri, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da mercek altına alacaklar. Siz Türkiye’de lezzet rotası çizseydiniz İstanbul’dan sonraki durağınız İzmir ve Bodrum mu olurdu? Michelin müfettişlerine önereceğiniz alternatif rotalar, bölgeler var mı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230316/bodrumda-fiyatlar-guncellendi-bir-lahmacun-310-yanina-ayran-140-lira-1068330232.html
bodrum
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d3c517bb8e5b8cf8be6061289f73b67c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vedat milor, yemek, bodrum, izmir, restoran
vedat milor, yemek, bodrum, izmir, restoran
Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer
Abone ol
Ünlü gurme Vedat Milor, Horeca Trend dergisine konuk oldu. Milor, Türk mutfağına dair açıklamalar yaptı. Milor, fiyatları her yaz gündem olan Bodrum hakkında ise “Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer” dedi.
Yaz aylarında yemek fiyatlarının gündem olduğu Bodrum'un restoranlarına da değinen Milor, “Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer” ifadelerini kullandı.
'Bodrum Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer'
Milor, röportajda sorulan "Michelin Guide müfettişleri, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da mercek altına alacaklar. Siz Türkiye’de lezzet rotası çizseydiniz İstanbul’dan sonraki durağınız İzmir ve Bodrum mu olurdu? Michelin müfettişlerine önereceğiniz alternatif rotalar, bölgeler var mı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
"Bu aslında yukarıda konuştuğunuz her şeyin özeti gibi. Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer. Ama şarap eşliğinde düzgün bir ambiyansta yemek yemek öncelik olunca şaşırtıcı değil. Dediğim gibi yemek açısından başarılı yerlerde şarap yok, şarap olan yerlerde ise yemek yok"