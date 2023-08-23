Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
14:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’den BRICS açıklamaları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230823/vedat-milor-bodrum-herhalde-turkiyede-fiyat-performans-acisindan-yemek-yenilecek-en-kotu-yer-1074855996.html
Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer
Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer
Ünlü gurme Vedat Milor, Horeca Trend dergisine konuk oldu. Milor, Türk mutfağına dair açıklamalar yaptı. Milor, fiyatları her yaz gündem olan Bodrum hakkında... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T10:35+0300
2023-08-23T10:35+0300
yaşam
vedat milor
yemek
bodrum
izmir
restoran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ba201c3a33d301fd384729163104c8af.jpg
Yaz aylarında yemek fiyatlarının gündem olduğu Bodrum'un restoranlarına da değinen Milor, “Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer” ifadelerini kullandı.'Bodrum Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer'Milor, röportajda sorulan "Michelin Guide müfettişleri, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da mercek altına alacaklar. Siz Türkiye’de lezzet rotası çizseydiniz İstanbul’dan sonraki durağınız İzmir ve Bodrum mu olurdu? Michelin müfettişlerine önereceğiniz alternatif rotalar, bölgeler var mı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230316/bodrumda-fiyatlar-guncellendi-bir-lahmacun-310-yanina-ayran-140-lira-1068330232.html
bodrum
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103481/64/1034816492_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d3c517bb8e5b8cf8be6061289f73b67c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vedat milor, yemek, bodrum, izmir, restoran
vedat milor, yemek, bodrum, izmir, restoran

Vedat Milor: Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer

10:35 23.08.2023
© Fotoğraf : TwitterVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Ünlü gurme Vedat Milor, Horeca Trend dergisine konuk oldu. Milor, Türk mutfağına dair açıklamalar yaptı. Milor, fiyatları her yaz gündem olan Bodrum hakkında ise “Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer” dedi.
Yaz aylarında yemek fiyatlarının gündem olduğu Bodrum'un restoranlarına da değinen Milor, “Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer” ifadelerini kullandı.

'Bodrum Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer'

Milor, röportajda sorulan "Michelin Guide müfettişleri, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da mercek altına alacaklar. Siz Türkiye’de lezzet rotası çizseydiniz İstanbul’dan sonraki durağınız İzmir ve Bodrum mu olurdu? Michelin müfettişlerine önereceğiniz alternatif rotalar, bölgeler var mı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
"Bu aslında yukarıda konuştuğunuz her şeyin özeti gibi. Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer. Ama şarap eşliğinde düzgün bir ambiyansta yemek yemek öncelik olunca şaşırtıcı değil. Dediğim gibi yemek açısından başarılı yerlerde şarap yok, şarap olan yerlerde ise yemek yok"
Gaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
YAŞAM
Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira
16 Mart, 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала