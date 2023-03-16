https://sputniknews.com.tr/20230316/bodrumda-fiyatlar-guncellendi-bir-lahmacun-310-yanina-ayran-140-lira-1068330232.html
Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira
Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira
Bodrum’da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatları bu yıl da güncellendi. Bodrum Türkbükü'nde yer alan bir işletme, lahmacun... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T11:04+0300
2023-03-16T11:04+0300
2023-03-16T11:04+0300
yaşam
ekonomi
bodrum
lahmacun
zam
plaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/18/1056632922_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e702c74223d863c39a456d00f2f6f14.jpg
Hem konaklama hem de yeme içme alanında yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu yıl da fiyatları yükseltti.Bodrum Türkbükü'ndeki bir işletmede lahmacunun 310 TL, ayranın ise 140 TL'den servis edilmesi planlanıyor.2022 yılında 200 lira olan lahmacunun fiyatını bu yaz 310 TL olarak belirledi.Takvim gazetesinin haberine göre; 2022 sezonunda menüde 95 TL olan ayranın fiyatı ise bu sene 140 TL'den satılacak.Böylece mekanda bir lahmacun ile ayranın toplam fiyatı da 450 TL'ye çıkmış olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220601/bodrumda-lahmacun-fiyati-20-kilometre-icinde-degisiyor-pazarda-15-teknede-450-tl-1056888902.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/18/1056632922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2239b821b33d788954993f27b02beefd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekonomi, bodrum, lahmacun, zam, plaj
ekonomi, bodrum, lahmacun, zam, plaj
Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira
Abone ol
Bodrum’da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatları bu yıl da güncellendi. Bodrum Türkbükü'nde yer alan bir işletme, lahmacun fiyatını 310, ayran fiyatını ise 140 lira olarak belirledi.
Hem konaklama hem de yeme içme alanında yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu yıl da fiyatları yükseltti.
Bodrum Türkbükü'ndeki bir işletmede lahmacunun 310 TL, ayranın ise 140 TL'den servis edilmesi planlanıyor.
2022 yılında 200 lira olan lahmacunun fiyatını bu yaz 310 TL olarak belirledi.
Takvim gazetesinin haberine
göre; 2022 sezonunda menüde 95 TL olan ayranın fiyatı ise bu sene 140 TL'den satılacak.
Böylece mekanda bir lahmacun ile ayranın toplam fiyatı da 450 TL'ye çıkmış olacak.