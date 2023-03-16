Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230316/bodrumda-fiyatlar-guncellendi-bir-lahmacun-310-yanina-ayran-140-lira-1068330232.html
Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira
Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira
Bodrum’da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatları bu yıl da güncellendi. Bodrum Türkbükü'nde yer alan bir işletme, lahmacun... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T11:04+0300
2023-03-16T11:04+0300
yaşam
ekonomi
bodrum
lahmacun
zam
plaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/18/1056632922_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e702c74223d863c39a456d00f2f6f14.jpg
Hem konaklama hem de yeme içme alanında yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu yıl da fiyatları yükseltti.Bodrum Türkbükü'ndeki bir işletmede lahmacunun 310 TL, ayranın ise 140 TL'den servis edilmesi planlanıyor.2022 yılında 200 lira olan lahmacunun fiyatını bu yaz 310 TL olarak belirledi.Takvim gazetesinin haberine göre; 2022 sezonunda menüde 95 TL olan ayranın fiyatı ise bu sene 140 TL'den satılacak.Böylece mekanda bir lahmacun ile ayranın toplam fiyatı da 450 TL'ye çıkmış olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220601/bodrumda-lahmacun-fiyati-20-kilometre-icinde-degisiyor-pazarda-15-teknede-450-tl-1056888902.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/18/1056632922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2239b821b33d788954993f27b02beefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, bodrum, lahmacun, zam, plaj
ekonomi, bodrum, lahmacun, zam, plaj

Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira

11:04 16.03.2023
© İHAGaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi.
Gaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bodrum’da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatları bu yıl da güncellendi. Bodrum Türkbükü'nde yer alan bir işletme, lahmacun fiyatını 310, ayran fiyatını ise 140 lira olarak belirledi.
Hem konaklama hem de yeme içme alanında yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu yıl da fiyatları yükseltti.
Bodrum Türkbükü'ndeki bir işletmede lahmacunun 310 TL, ayranın ise 140 TL'den servis edilmesi planlanıyor.
2022 yılında 200 lira olan lahmacunun fiyatını bu yaz 310 TL olarak belirledi.
Bodrum'da lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
EKONOMİ
Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içinde değişiyor: Pazarda 15, plajda 300, teknede 450 TL
1 Haziran 2022, 16:55
Takvim gazetesinin haberine göre; 2022 sezonunda menüde 95 TL olan ayranın fiyatı ise bu sene 140 TL'den satılacak.
Böylece mekanda bir lahmacun ile ayranın toplam fiyatı da 450 TL'ye çıkmış olacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала