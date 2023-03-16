https://sputniknews.com.tr/20230316/bodrumda-fiyatlar-guncellendi-bir-lahmacun-310-yanina-ayran-140-lira-1068330232.html

Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira

Bodrum'da fiyatlar güncellendi: Bir lahmacun 310, yanına ayran 140 lira

Bodrum’da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatları bu yıl da güncellendi. Bodrum Türkbükü'nde yer alan bir işletme, lahmacun... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T11:04+0300

2023-03-16T11:04+0300

2023-03-16T11:04+0300

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Hem konaklama hem de yeme içme alanında yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu yıl da fiyatları yükseltti.Bodrum Türkbükü'ndeki bir işletmede lahmacunun 310 TL, ayranın ise 140 TL'den servis edilmesi planlanıyor.2022 yılında 200 lira olan lahmacunun fiyatını bu yaz 310 TL olarak belirledi.Takvim gazetesinin haberine göre; 2022 sezonunda menüde 95 TL olan ayranın fiyatı ise bu sene 140 TL'den satılacak.Böylece mekanda bir lahmacun ile ayranın toplam fiyatı da 450 TL'ye çıkmış olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220601/bodrumda-lahmacun-fiyati-20-kilometre-icinde-degisiyor-pazarda-15-teknede-450-tl-1056888902.html

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