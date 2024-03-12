https://sputniknews.com.tr/20240312/katar-disisleri-bakanligi-deniz-koridoru-kara-koridorlarinin-alternatifi-degil-1081624871.html
Katar Dışişleri Bakanlığı: Deniz koridoru, kara koridorlarının alternatifi değil
Katar Dışişleri Bakanlığı: Deniz koridoru, kara koridorlarının alternatifi değil
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs'tan başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını ifade eden Katar Dışişleri Bakanlığı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T17:09+0300
2024-03-12T17:09+0300
2024-03-12T17:09+0300
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, 'Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını' söyledi.Sözcü Ensari açıklamasında, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil" ifadesini kullandı.Halihazırda durum çok karmaşık olduğunu ifaden Ensari, Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürdüğünü ve Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html
katar
israil
filistin
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katar, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi
katar, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi
Katar Dışişleri Bakanlığı: Deniz koridoru, kara koridorlarının alternatifi değil
Güney Kıbrıs'tan başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını ifade eden Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, bu yolun kara koridorlarına alternatif olmadığını vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, 'Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını' söyledi.
Sözcü Ensari açıklamasında, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil" ifadesini kullandı.
Halihazırda durum çok karmaşık olduğunu ifaden Ensari, Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürdüğünü ve Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini aktardı.