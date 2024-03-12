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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/katar-disisleri-bakanligi-deniz-koridoru-kara-koridorlarinin-alternatifi-degil-1081624871.html
Katar Dışişleri Bakanlığı: Deniz koridoru, kara koridorlarının alternatifi değil
Katar Dışişleri Bakanlığı: Deniz koridoru, kara koridorlarının alternatifi değil
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs'tan başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını ifade eden Katar Dışişleri Bakanlığı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T17:09+0300
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, 'Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını' söyledi.Sözcü Ensari açıklamasında, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil" ifadesini kullandı.Halihazırda durum çok karmaşık olduğunu ifaden Ensari, Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürdüğünü ve Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html
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katar, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi
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Katar Dışişleri Bakanlığı: Deniz koridoru, kara koridorlarının alternatifi değil

17:09 12.03.2024
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Katar bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA
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Güney Kıbrıs'tan başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını ifade eden Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, bu yolun kara koridorlarına alternatif olmadığını vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, 'Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını' söyledi.
Sözcü Ensari açıklamasında, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil" ifadesini kullandı.
Halihazırda durum çok karmaşık olduğunu ifaden Ensari, Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürdüğünü ve Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini aktardı.
Gazze'ye deniz koridoru - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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Gazze için deniz koridoru: İlk 'yardım gemisi' Güney Kıbrıs'tan yola çıktı
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