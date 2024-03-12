https://sputniknews.com.tr/20240312/katar-disisleri-bakanligi-deniz-koridoru-kara-koridorlarinin-alternatifi-degil-1081624871.html

Katar Dışişleri Bakanlığı: Deniz koridoru, kara koridorlarının alternatifi değil

Katar Dışişleri Bakanlığı: Deniz koridoru, kara koridorlarının alternatifi değil

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs'tan başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını ifade eden Katar Dışişleri Bakanlığı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T17:09+0300

2024-03-12T17:09+0300

2024-03-12T17:09+0300

israil- filistin çatışması

katar

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

güney kıbrıs

güney kıbrıs rum yönetimi

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, 'Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını' söyledi.Sözcü Ensari açıklamasında, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil" ifadesini kullandı.Halihazırda durum çok karmaşık olduğunu ifaden Ensari, Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürdüğünü ve Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html

katar

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

güney kıbrıs

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