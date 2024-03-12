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Kanserle mücadele eden Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırıldı
Kanserle mücadele eden Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Dördüncü kez kansere yakalanan ve tedavisi süren "Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" Bahar Öztan'dan kötü haber geldi. Ünlü isim, yoğun bakıma kaldırıldı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, geçtiğimiz yıl dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuştu.Kolon kanseri ile mücadele eden ve iki kez ameliyat olan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili "İkinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dahi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hâlâ hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum" demişti.Hastalıkla mücadelesi devam eden ünlü oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.Bahar Öztan kimdir?1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti ve ardından modellik yaptı.1972 yılında Osman Seden imzalı Mahkum filmi ile sinemaya adım atan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner ile şöhreti yakaladı.2000'li yılların başında ABD'ye den Öztan bir süre Miami'de yaşadı ve altı yıl sonra geri döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçen oyuncu, sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.
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Kanserle mücadele eden Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırıldı

10:04 12.03.2024 (güncellendi: 10:22 12.03.2024)
© Fotoğraf : InstagramBahar Öztan
Bahar Öztan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Dördüncü kez kansere yakalanan ve tedavisi süren "Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" Bahar Öztan'dan kötü haber geldi. Ünlü isim, yoğun bakıma kaldırıldı.
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, geçtiğimiz yıl dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuştu.
Kolon kanseri ile mücadele eden ve iki kez ameliyat olan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili "İkinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dahi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hâlâ hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum" demişti.
Hastalıkla mücadelesi devam eden ünlü oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Bahar Öztan kimdir?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti ve ardından modellik yaptı.

1972 yılında Osman Seden imzalı Mahkum filmi ile sinemaya adım atan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner ile şöhreti yakaladı.
2000'li yılların başında ABD'ye den Öztan bir süre Miami'de yaşadı ve altı yıl sonra geri döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçen oyuncu, sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.
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