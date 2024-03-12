https://sputniknews.com.tr/20240312/istanbulda-bazi-alanlar-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1081610110.html

İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi

İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan ilan... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T11:42+0300

2024-03-12T11:42+0300

2024-03-12T11:42+0300

yaşam

istanbul

resmi gazete

koruma

koruma alanı

sarıyer

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html

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