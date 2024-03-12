https://sputniknews.com.tr/20240312/istanbulda-bazi-alanlar-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1081610110.html
İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi
İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan ilan... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T11:42+0300
2024-03-12T11:42+0300
2024-03-12T11:42+0300
yaşam
istanbul
resmi gazete
koruma
koruma alanı
sarıyer
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html
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istanbul, resmi gazete, koruma, koruma alanı, sarıyer
istanbul, resmi gazete, koruma, koruma alanı, sarıyer
İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi
İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.