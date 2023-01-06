https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html
Resmi Gazete: Özel okul ücret artışları, yıl sonu TÜFE oranına göre MEB tarafından belirlenecek
Resmi Gazete: Özel okul ücret artışları, yıl sonu TÜFE oranına göre MEB tarafından belirlenecek
Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre, özel okul ücret artışları yıl sonu tüketici fiyat endeksi(TÜFE) oranı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T01:13+0300
2023-01-06T01:13+0300
2023-01-06T01:15+0300
ekonomi
resmi gazete
milli eğitim bakanlığı (meb)
özel okul
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yer alan karara göre yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir” ibaresi kaldırıldı.Yönetmelikte yer alan uygulama, “yapılacak artış oranı, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir” ifadesiyle değiştirildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul
resmi gazete, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul
Resmi Gazete: Özel okul ücret artışları, yıl sonu TÜFE oranına göre MEB tarafından belirlenecek
01:13 06.01.2023 (güncellendi: 01:15 06.01.2023) Abone ol
Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre, özel okul ücret artışları yıl sonu tüketici fiyat endeksi(TÜFE) oranı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yer alan karara göre yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir” ibaresi kaldırıldı.
Yönetmelikte yer alan uygulama, “yapılacak artış oranı, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir” ifadesiyle değiştirildi.