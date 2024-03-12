https://sputniknews.com.tr/20240312/israil-ya-olduruyor-ya-da-iskence-ediyor-6-filistinliyi-iple-birbirine-bagladilar-1081607321.html

İsrail, ya öldürüyor ya da işkence ediyor: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar

İsrail, ya öldürüyor ya da işkence ediyor: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar

Sputnik Türkiye

İsrail güçleri, 6 Filistinliyi birbirine iple bağlayıp gözaltına aldı. Görüntüler tüm dünyada büyük tepki çekti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T10:24+0300

2024-03-12T10:24+0300

2024-03-12T10:24+0300

israil- filistin çatışması

işkence

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

doğu kudüs

filistin

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İsrail'in 5 aydır devam ettirdiği çatışmada 31 binden fazla insan hayatını kaybetmişken, hayatta kalanlarda insan dışı muamele görüyor. Doğu Kudüs’teki Al-Issawiya’da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü. İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/israil-disisleri-bakani-katz-erdogan-tarihin-en-yahudi-karsitlarindan-biri--1081576819.html

israil

doğu kudüs

filistin

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işkence, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, doğu kudüs, filistin