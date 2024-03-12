https://sputniknews.com.tr/20240312/israil-ya-olduruyor-ya-da-iskence-ediyor-6-filistinliyi-iple-birbirine-bagladilar-1081607321.html
İsrail, ya öldürüyor ya da işkence ediyor: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar
İsrail, ya öldürüyor ya da işkence ediyor: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar
Sputnik Türkiye
İsrail güçleri, 6 Filistinliyi birbirine iple bağlayıp gözaltına aldı. Görüntüler tüm dünyada büyük tepki çekti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:24+0300
2024-03-12T10:24+0300
2024-03-12T10:24+0300
israil- filistin çatışması
işkence
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
doğu kudüs
filistin
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İsrail'in 5 aydır devam ettirdiği çatışmada 31 binden fazla insan hayatını kaybetmişken, hayatta kalanlarda insan dışı muamele görüyor. Doğu Kudüs’teki Al-Issawiya’da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü. İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/israil-disisleri-bakani-katz-erdogan-tarihin-en-yahudi-karsitlarindan-biri--1081576819.html
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işkence, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, doğu kudüs, filistin
işkence, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, doğu kudüs, filistin
İsrail, ya öldürüyor ya da işkence ediyor: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar
İsrail güçleri, 6 Filistinliyi birbirine iple bağlayıp gözaltına aldı. Görüntüler tüm dünyada büyük tepki çekti.
İsrail'in 5 aydır devam ettirdiği çatışmada 31 binden fazla insan hayatını kaybetmişken, hayatta kalanlarda insan dışı muamele görüyor.
Doğu Kudüs’teki Al-Issawiya’da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü. İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.