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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/israil-ya-olduruyor-ya-da-iskence-ediyor-6-filistinliyi-iple-birbirine-bagladilar-1081607321.html
İsrail, ya öldürüyor ya da işkence ediyor: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar
İsrail, ya öldürüyor ya da işkence ediyor: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar
Sputnik Türkiye
İsrail güçleri, 6 Filistinliyi birbirine iple bağlayıp gözaltına aldı. Görüntüler tüm dünyada büyük tepki çekti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:24+0300
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israil- filistin çatışması
işkence
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doğu kudüs
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İsrail'in 5 aydır devam ettirdiği çatışmada 31 binden fazla insan hayatını kaybetmişken, hayatta kalanlarda insan dışı muamele görüyor. Doğu Kudüs’teki Al-Issawiya’da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü. İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/israil-disisleri-bakani-katz-erdogan-tarihin-en-yahudi-karsitlarindan-biri--1081576819.html
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işkence, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, doğu kudüs, filistin
işkence, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, doğu kudüs, filistin

İsrail, ya öldürüyor ya da işkence ediyor: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar

10:24 12.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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İsrail güçleri, 6 Filistinliyi birbirine iple bağlayıp gözaltına aldı. Görüntüler tüm dünyada büyük tepki çekti.
İsrail'in 5 aydır devam ettirdiği çatışmada 31 binden fazla insan hayatını kaybetmişken, hayatta kalanlarda insan dışı muamele görüyor.
Doğu Kudüs’teki Al-Issawiya’da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü. İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Erdoğan tarihteki en büyük Yahudi karşıtlarından biri
Dün, 09:59
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