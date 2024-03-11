https://sputniknews.com.tr/20240311/israil-disisleri-bakani-katz-erdogan-tarihin-en-yahudi-karsitlarindan-biri--1081576819.html

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Erdoğan tarihteki en büyük Yahudi karşıtlarından biri

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Erdoğan tarihteki en büyük Yahudi karşıtlarından biri

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze çatışmasındaki tutumu nedeniyle tarihteki en kötü antisemitler... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T09:59+0300

2024-03-11T09:59+0300

2024-03-11T10:01+0300

israil- filistin çatışması

recep tayyip erdoğan

israel katz

israil dışişleri bakanlığı

hamas

iran

gazze

soykırım

hitler

hitler almanyası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Gazze'de yaşananlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslaması ardından, İsrail'den Türkiye'ye yönelik birçok tepki geldi. Erdoğan 31 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de İsrail ordularını eleştirirken, İsrail Dışişleri ise 'Türkiye'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığını ve dahası desteklediğini belirterek, Erdoğan'ın tarihin en büyük zalim ve Yahudi karşıtı liderlerden biri olduğunu belirtti. Mesajını Türkçe bir şekilde X sosyal medya platformunda paylaşan Katz, Hamas'ın saldırılarında 1100'den fazla kişinin öldüğünü, Türkiye'nin bu politikaları ile İran ile dünyadaki en büyük terör destekçisi ülkeler haline geldiğini söyledi. .

https://sputniknews.com.tr/20240311/bidendan-gazzede-ateskes-temali-ramazan-mesaji-1081576626.html

iran

gazze

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recep tayyip erdoğan, israel katz, israil dışişleri bakanlığı, hamas, iran, gazze, soykırım, hitler, hitler almanyası, türkiye, anti semitizm