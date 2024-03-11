https://sputniknews.com.tr/20240311/israil-disisleri-bakani-katz-erdogan-tarihin-en-yahudi-karsitlarindan-biri--1081576819.html
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Erdoğan tarihteki en büyük Yahudi karşıtlarından biri
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Erdoğan tarihteki en büyük Yahudi karşıtlarından biri
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze çatışmasındaki tutumu nedeniyle tarihteki en kötü antisemitler... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T09:59+0300
2024-03-11T09:59+0300
2024-03-11T10:01+0300
israil- filistin çatışması
recep tayyip erdoğan
israel katz
israil dışişleri bakanlığı
hamas
iran
gazze
soykırım
hitler
hitler almanyası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Gazze'de yaşananlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslaması ardından, İsrail'den Türkiye'ye yönelik birçok tepki geldi. Erdoğan 31 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de İsrail ordularını eleştirirken, İsrail Dışişleri ise 'Türkiye'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığını ve dahası desteklediğini belirterek, Erdoğan'ın tarihin en büyük zalim ve Yahudi karşıtı liderlerden biri olduğunu belirtti. Mesajını Türkçe bir şekilde X sosyal medya platformunda paylaşan Katz, Hamas'ın saldırılarında 1100'den fazla kişinin öldüğünü, Türkiye'nin bu politikaları ile İran ile dünyadaki en büyük terör destekçisi ülkeler haline geldiğini söyledi. .
https://sputniknews.com.tr/20240311/bidendan-gazzede-ateskes-temali-ramazan-mesaji-1081576626.html
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recep tayyip erdoğan, israel katz, israil dışişleri bakanlığı, hamas, iran, gazze, soykırım, hitler, hitler almanyası, türkiye, anti semitizm
recep tayyip erdoğan, israel katz, israil dışişleri bakanlığı, hamas, iran, gazze, soykırım, hitler, hitler almanyası, türkiye, anti semitizm
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Erdoğan tarihteki en büyük Yahudi karşıtlarından biri
09:59 11.03.2024 (güncellendi: 10:01 11.03.2024)
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze çatışmasındaki tutumu nedeniyle tarihteki en kötü antisemitler arasında yer aldığını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Gazze'de yaşananlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslaması ardından, İsrail'den Türkiye'ye yönelik birçok tepki geldi. Erdoğan 31 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de İsrail ordularını eleştirirken, İsrail Dışişleri ise 'Türkiye'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığını ve dahası desteklediğini belirterek, Erdoğan'ın tarihin en büyük zalim ve Yahudi karşıtı liderlerden biri olduğunu belirtti.
Mesajını Türkçe bir şekilde X sosyal medya platformunda paylaşan Katz, Hamas'ın saldırılarında 1100'den fazla kişinin öldüğünü, Türkiye'nin bu politikaları ile İran ile dünyadaki en büyük terör destekçisi ülkeler haline geldiğini söyledi.