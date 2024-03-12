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https://sputniknews.com.tr/20240312/insan-kacakciligi-ve-tacizle-suclanan-tate-kardesler-romanyada-gozaltina-alindi--1081616325.html
İnsan kaçakçılığı ve tacizle suçlanan Tate kardeşler, Romanya'da gözaltına alındı
İnsan kaçakçılığı ve tacizle suçlanan Tate kardeşler, Romanya'da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Son yılların en popüler internet fenomeni olarak anılan Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Romanya'da birçok farklı suçtan tekrar gözaltına alındı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T13:29+0300
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dünya
andrew tate
romanya
ingiltere
mahkeme
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suç
gözaltı
gözaltı kararı
boksör
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ABD'li eski boksör Andrew Tate, insan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla Romanya'da gözaltına alındı. Tate ve kardeşi Tristan'ın 24 saat boyunca gözaltında olacağını açıklandı. Andrew Tate, özellikle 2016'dan bu yana sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan bir isim. Tate hakkında ciddi suçlama iddiaları bulunmakta, bunlar arasında insan kaçakçılığı ve cinsel saldırı gibi suçlar yer alıyor.İngiltere'deki mahkeme tarafından dava açıldıTate'in sözcüsü, ikilinin tutuklu olduğunu doğruladı ve yakalama emirlerinin Westminster Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çıkarıldığını belirtti.Tate'in 2013-2016 yılları arasında İngiltere'de cinsel suçlar işlediği iddia ediliyor. Haziran 2023'te dört kadının avukatları, Tate'e cinsel saldırı iddiaları nedeniyle dava açmakla tehdit etmişti.Romanya'daki polis yetkilileri, Tate ve kardeşinin tutuklanmasının ardından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık adli makamları tarafından Birleşik Krallık topraklarında cinsel suç işlemek, kişileri istismar etmek suçlarından çıkarılan iki Avrupa tutuklama emrini" uyguladıklarını belirtti. 'Ben sadece Tanrı'dan korkarım' dediX sosyal medya platformunda da paylaşım yapan Andrew Tate, sürekli olarak bahsettiği 'Matrix' terimine vurgu yaparak, "Matrix (benden korkuyor), ben sadece Tanrı'dan korkarım" paylaşımı yaptı: Yakın zamanda da Türkiye'yi ziyaret etmişti Tate, yakın zamanda X sosyal medya hesabında İstanbul'da olduğunu gösteren bir paylaşım da yapmıştı. Paylaşımda, Beşiktaş'ın Tüprai Stadyumu yer alırken, Türk bayrağı da görülmekteydi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/andrew-tate-hapishane-kosullarini-hayranlariyla-paylasti-geceleri-tek-arkadasim-hamam-bocekleri-1066112765.html
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andrew tate, romanya, ingiltere, mahkeme, taciz, suç, gözaltı, gözaltı kararı, boksör, temyiz
andrew tate, romanya, ingiltere, mahkeme, taciz, suç, gözaltı, gözaltı kararı, boksör, temyiz

İnsan kaçakçılığı ve tacizle suçlanan Tate kardeşler, Romanya'da gözaltına alındı

13:29 12.03.2024 (güncellendi: 13:35 12.03.2024)
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUAndrew Tate
Andrew Tate - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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Son yılların en popüler internet fenomeni olarak anılan Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Romanya'da birçok farklı suçtan tekrar gözaltına alındı.
ABD'li eski boksör Andrew Tate, insan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla Romanya'da gözaltına alındı. Tate ve kardeşi Tristan'ın 24 saat boyunca gözaltında olacağını açıklandı.
Andrew Tate, özellikle 2016'dan bu yana sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan bir isim. Tate hakkında ciddi suçlama iddiaları bulunmakta, bunlar arasında insan kaçakçılığı ve cinsel saldırı gibi suçlar yer alıyor.

İngiltere'deki mahkeme tarafından dava açıldı

Tate'in sözcüsü, ikilinin tutuklu olduğunu doğruladı ve yakalama emirlerinin Westminster Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çıkarıldığını belirtti.
Tate'in 2013-2016 yılları arasında İngiltere'de cinsel suçlar işlediği iddia ediliyor. Haziran 2023'te dört kadının avukatları, Tate'e cinsel saldırı iddiaları nedeniyle dava açmakla tehdit etmişti.
Romanya'daki polis yetkilileri, Tate ve kardeşinin tutuklanmasının ardından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık adli makamları tarafından Birleşik Krallık topraklarında cinsel suç işlemek, kişileri istismar etmek suçlarından çıkarılan iki Avrupa tutuklama emrini" uyguladıklarını belirtti.

'Ben sadece Tanrı'dan korkarım' dedi

X sosyal medya platformunda da paylaşım yapan Andrew Tate, sürekli olarak bahsettiği 'Matrix' terimine vurgu yaparak, "Matrix (benden korkuyor), ben sadece Tanrı'dan korkarım" paylaşımı yaptı:

Yakın zamanda da Türkiye'yi ziyaret etmişti

Tate, yakın zamanda X sosyal medya hesabında İstanbul'da olduğunu gösteren bir paylaşım da yapmıştı. Paylaşımda, Beşiktaş'ın Tüprai Stadyumu yer alırken, Türk bayrağı da görülmekteydi.
Andrew Tate - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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