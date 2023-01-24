https://sputniknews.com.tr/20230124/andrew-tate-hapishane-kosullarini-hayranlariyla-paylasti-geceleri-tek-arkadasim-hamam-bocekleri-1066112765.html

Andrew Tate hapishane koşullarını hayranlarıyla paylaştı: Geceleri tek arkadaşım hamam böcekleri

Andrew Tate hapishane koşullarını hayranlarıyla paylaştı: Geceleri tek arkadaşım hamam böcekleri

Kadın düşmanı görüşleri ve açıklamalarının yanı sıra, lüks yaşam biçimiyle sosyal medyada üne kavuşan ve geçtiğimiz haftalarda Romanya'ya tutuklanan ABD'li... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T13:33+0300

2023-01-24T13:33+0300

2023-01-24T13:51+0300

yaşam

andrew tate

hapishane

e-posta

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YouTube kanalı Fesify üzerinden yayınlanan bir videoda, Tate'in hayranlarıyla eposta yoluyla temas kurabildiği ileri sürüldü. Videoya göre Tate, 'tate@cobratate.com' isimli adresten 'Hapishaneden ilk epostam' başlıklı bir yazı gönderdi.Işıksız bir hücreye konulduğunu söyleyen Tate, 'geceleri arkadaşının hamam böcekleri ve tahta kuruları' olduğunu dile getirdi. Mahkeme salonuna gidip hücresine döndüğü sırada kendisine eşlik eden gardiyanlara her zaman saygılı davrandığını vurgulayan Tate, "Kalbine nefret yerleştirilmeye çalışılıyor" dedi ve ekledi:22 Ocak'ta Twitter hesabı üzerinden de paylaşım yapan Tate, hayranlarının kendisine 'freetopg@cobratate.com' isimli eposta adresinden ulaşabileceğini belirtti.Bir başka paylaşımda ise Tate, hayranlarından kendisi için dua etmelerini isterken, 'bu duaları duyacağını' söyledi.Aralık ayında Tate ve erkek kardeşi Tristan, insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurma suçlamasıyla Romanya'da tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten Roman makamlar, Tate'in aralarında lüks otomobillerin de yer aldığı tüm mal varlığına 27 Şubat tarihine kadar el koymuştu. Andrew Tate'in 10 Ocak'ta hakkındaki suçlamaları reddettiği temyiz başvurusu mahkeme tarafından reddedilmişti.

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