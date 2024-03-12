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Haiti'de çetelerin istediği oldu: Ülke başbakanı Henry, görevinden istifa etti
Haiti'de çetelerin istediği oldu: Ülke başbakanı Henry, görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Haiti'de çetelerin hapishaneye baskın yapıp insanları serbest bırakması ardından süren çatışmalar sonucu ülke Başbakanı Ariel Henry, istifa etti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T09:45+0300
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dünya
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hapishane
baskın
firar
başbakan
olağanüstü hal
çete
rakip çeteler
çete şiddeti
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Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkedeki çetelerin neden olduğu şiddet olayları ve yoğun protestoların ardından istifa etti.Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, Ariel Henry'nin istifasının ardından geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda anlaşıldığını açıkladı.CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Haiti'deki güvenlik krizini ele almak üzere Jamaika'nın başkenti Kingston'da olağanüstü bir toplantı düzenledi. Haiti'deki şiddet olaylarının devam ederken, son günlerde çete mensuplarının İçişleri Bakanlığına ve 2 karakola saldırdığı ancak polisler tarafından püskürtüldüğü bildirildi.Olaylar nasıl başlamıştı? 4 Mart tarihinde Haiti'de çetelerin hapishaneye baskın düzenleyerek 4 bin kadar suçluyu serbest bırakmıştı. Devamında ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş ve polis ile çeteler arasında çatışmalar başlamıştı. Başbakan Ariel Henry'nin Kenya'da olduğu sırada yapılan bu baskın sonrası çeteler Henry'e istifa çağrısı yapmıştı.Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle ülkede sağlık sisteminin çöktüğü belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240304/haitide-ceteler-hapishaneye-saldiri-duzenledi-yuzlerce-suclu-hapishaneden-kacti-1081314000.html
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haiti, hapishane, baskın, firar, başbakan, olağanüstü hal, çete, rakip çeteler, çete şiddeti
haiti, hapishane, baskın, firar, başbakan, olağanüstü hal, çete, rakip çeteler, çete şiddeti

Haiti'de çetelerin istediği oldu: Ülke başbakanı Henry, görevinden istifa etti

09:45 12.03.2024
© İHA / Johnson SabinHaiti - şiddet olayları
Haiti - şiddet olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© İHA / Johnson Sabin
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Haiti'de çetelerin hapishaneye baskın yapıp insanları serbest bırakması ardından süren çatışmalar sonucu ülke Başbakanı Ariel Henry, istifa etti.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkedeki çetelerin neden olduğu şiddet olayları ve yoğun protestoların ardından istifa etti.
Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, Ariel Henry'nin istifasının ardından geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda anlaşıldığını açıkladı.
CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Haiti'deki güvenlik krizini ele almak üzere Jamaika'nın başkenti Kingston'da olağanüstü bir toplantı düzenledi. Haiti'deki şiddet olaylarının devam ederken, son günlerde çete mensuplarının İçişleri Bakanlığına ve 2 karakola saldırdığı ancak polisler tarafından püskürtüldüğü bildirildi.

Olaylar nasıl başlamıştı?

4 Mart tarihinde Haiti'de çetelerin hapishaneye baskın düzenleyerek 4 bin kadar suçluyu serbest bırakmıştı. Devamında ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş ve polis ile çeteler arasında çatışmalar başlamıştı. Başbakan Ariel Henry'nin Kenya'da olduğu sırada yapılan bu baskın sonrası çeteler Henry'e istifa çağrısı yapmıştı.
Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle ülkede sağlık sisteminin çöktüğü belirtilmişti.
haiti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
DÜNYA
Haiti'de çeteler hapishaneyi bastı: 4 bin suçlu firar etti, ülkede olağanüstü hal ilan edildi
4 Mart, 17:02
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