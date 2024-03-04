https://sputniknews.com.tr/20240304/haitide-ceteler-hapishaneye-saldiri-duzenledi-yuzlerce-suclu-hapishaneden-kacti-1081314000.html
Haiti'de çeteler hapishaneyi bastı: 4 bin suçlu firar etti, ülkede olağanüstü hal ilan edildi
Haiti'de çeteler hapishaneyi bastı: 4 bin suçlu firar etti, ülkede olağanüstü hal ilan edildi
Sputnik Türkiye
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da çete üyeleri hapishaneye baskın düzenleyerek 4 bin mahkumu serbest bıraktı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T17:02+0300
2024-03-04T17:02+0300
2024-03-04T17:06+0300
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haiti
çete
kartel
silahlı saldırı
hapishane
polis
kargaşa
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Haiti'nin başkentinde silahlı grupların hapishaneye saldırması nedeniyle birçok yüzlerce hapishanelerden çıkarıldı. Başkentte polis harekete geçerken, silahı ve arabası olan herkesin polise yardım için seferberlik edilmesi çağrısında bulunuldu. Eski polis memuru olan çete lideri Jimmy Cherisier, Cuma günü polise Haiti Başbakanı Ariel Henri'nin 'ülkenin kurtuluşu için' gözaltına alınması çağrısında bulundu. Tüm bu yaşananlar başbakanın Kenya ziyareti sırasında yaşandı. CNN kaynağına göre, Perşembe gününden bu yana polis karakollarına yönelik birkaç saldırı vakası bildirildi ve en az 12 kişi öldü. Henri, 2021'de Başkan Juvenal Moize'nin öldürülmesinin ardından iktidara geldi. Şubat 2024'te görevden ayrılacağını açıkladı, ancak geçen Perşembe günü seçimlerin Ağustos 2025'in sonunda kadar yapılacağını açıkladı. 4 bin mahkum firar etti Çetelerin 2 ayrı cezaevine baskın düzenlemesi ardından yaklaşık 4 bin mahkumun firar ettiği, 12 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Firar edenler arasında 2021 yılında öldürülen Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin ölümüyle bağlantılı çete üyelerinin de olduğu öğrenildi.Artan şiddet olayları nedeniyle başkent ile çevresinde 72 saatlik olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240106/meksikada-bir-uyusturucu-karteli-hedef-gruba-dronelar-ile-saldirdi-cok-sayida-olu-var--1079378388.html
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haiti, çete, kartel, silahlı saldırı, hapishane, polis, kargaşa
haiti, çete, kartel, silahlı saldırı, hapishane, polis, kargaşa
Haiti'de çeteler hapishaneyi bastı: 4 bin suçlu firar etti, ülkede olağanüstü hal ilan edildi
17:02 04.03.2024 (güncellendi: 17:06 04.03.2024)
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da çete üyeleri hapishaneye baskın düzenleyerek 4 bin mahkumu serbest bıraktı.
Haiti'nin başkentinde silahlı grupların hapishaneye saldırması nedeniyle birçok yüzlerce hapishanelerden çıkarıldı. Başkentte polis harekete geçerken, silahı ve arabası olan herkesin polise yardım için seferberlik edilmesi çağrısında bulunuldu.
Eski polis memuru olan çete lideri Jimmy Cherisier, Cuma günü polise Haiti Başbakanı Ariel Henri'nin 'ülkenin kurtuluşu için' gözaltına alınması çağrısında bulundu. Tüm bu yaşananlar başbakanın Kenya ziyareti sırasında yaşandı.
CNN kaynağına göre, Perşembe gününden bu yana polis karakollarına yönelik birkaç saldırı vakası bildirildi ve en az 12 kişi öldü.
Henri, 2021'de Başkan Juvenal Moize'nin öldürülmesinin ardından iktidara geldi. Şubat 2024'te görevden ayrılacağını açıkladı, ancak geçen Perşembe günü seçimlerin Ağustos 2025'in sonunda kadar yapılacağını açıkladı.
Çetelerin 2 ayrı cezaevine baskın düzenlemesi ardından yaklaşık 4 bin mahkumun firar ettiği, 12 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Firar edenler arasında 2021 yılında öldürülen Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin ölümüyle bağlantılı çete üyelerinin de olduğu öğrenildi.
Artan şiddet olayları nedeniyle başkent ile çevresinde 72 saatlik olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.