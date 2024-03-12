https://sputniknews.com.tr/20240312/gazzede-aclik-devam-ediyor-dunya-gelecek-gunlerde-cok-fazla-sayida-acliktan-olume-tanik-olacak-1081612460.html

Gazze'de açlık devam ediyor: 'Dünya, gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak'

Gazze'de açlık devam ediyor: 'Dünya, gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak'

Sputnik Türkiye

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası ve engellemeleri sebebiyle insani yardımların ulaşmadığı Gazze'nin kuzeyinde açlıktan ölümlerin... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T12:26+0300

2024-03-12T12:26+0300

2024-03-12T12:26+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

açlık

susuzluk

birleşmiş milletler (bm)

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan, İsrail'in insani yardımların girişine engel olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlıktan ölümlere ilişkin açıklama yayımlandı.Gazze'nin kuzeyine karadan çok az insani yardım ulaştığı ve yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, "Dünya, gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak" ifadeleri kullanıldı.Yardımların yetersizliği nedeniyle açlığın Gazze'nin kuzeyindeki halkı yok edeceği ifade edilen açıklamada ek olarak İsrail'in yardım bekleyen Filistinlileri bombalamasına dikkat çekilerek İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Filistinlileri bombalamayı rutin haline getirdiği vurgulandı. Uluslararası toplumun ise bunu sadece ekranlardan izlediğinin altı çizildi.Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmıştı.BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de 'acil durum' olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html

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