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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/gazzede-aclik-devam-ediyor-dunya-gelecek-gunlerde-cok-fazla-sayida-acliktan-olume-tanik-olacak-1081612460.html
Gazze'de açlık devam ediyor: 'Dünya, gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak'
Gazze'de açlık devam ediyor: 'Dünya, gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak'
Sputnik Türkiye
Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası ve engellemeleri sebebiyle insani yardımların ulaşmadığı Gazze'nin kuzeyinde açlıktan ölümlerin... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:26+0300
2024-03-12T12:26+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
açlık
susuzluk
birleşmiş milletler (bm)
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan, İsrail'in insani yardımların girişine engel olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlıktan ölümlere ilişkin açıklama yayımlandı.Gazze'nin kuzeyine karadan çok az insani yardım ulaştığı ve yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, "Dünya, gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak" ifadeleri kullanıldı.Yardımların yetersizliği nedeniyle açlığın Gazze'nin kuzeyindeki halkı yok edeceği ifade edilen açıklamada ek olarak İsrail'in yardım bekleyen Filistinlileri bombalamasına dikkat çekilerek İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Filistinlileri bombalamayı rutin haline getirdiği vurgulandı. Uluslararası toplumun ise bunu sadece ekranlardan izlediğinin altı çizildi.Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmıştı.BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de 'acil durum' olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, açlık, susuzluk, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, açlık, susuzluk, birleşmiş milletler (bm)

Gazze'de açlık devam ediyor: 'Dünya, gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak'

12:26 12.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze'de günlük hayat
Gazze'de günlük hayat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası ve engellemeleri sebebiyle insani yardımların ulaşmadığı Gazze'nin kuzeyinde açlıktan ölümlerin artacağını belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan, İsrail'in insani yardımların girişine engel olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlıktan ölümlere ilişkin açıklama yayımlandı.
Gazze'nin kuzeyine karadan çok az insani yardım ulaştığı ve yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, "Dünya, gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak" ifadeleri kullanıldı.
Yardımların yetersizliği nedeniyle açlığın Gazze'nin kuzeyindeki halkı yok edeceği ifade edilen açıklamada ek olarak İsrail'in yardım bekleyen Filistinlileri bombalamasına dikkat çekilerek İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Filistinlileri bombalamayı rutin haline getirdiği vurgulandı. Uluslararası toplumun ise bunu sadece ekranlardan izlediğinin altı çizildi.
Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmıştı.
BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de 'acil durum' olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
Gazze'ye deniz koridoru - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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Gazze için deniz koridoru: İlk 'yardım gemisi' Güney Kıbrıs'tan yola çıktı
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