https://sputniknews.com.tr/20240312/fransiz-devlet-kurumlarinda-siber-saldiri-tehlikesi-bircok-bakanligin-sitesi-coktu-1081618741.html

Fransız devlet kurumlarında siber saldırı tehlikesi: Birçok bakanlığın sitesi çöktü

Fransız devlet kurumlarında siber saldırı tehlikesi: Birçok bakanlığın sitesi çöktü

Sputnik Türkiye

Fransa Başbakanlık Ofisi, bir dizi devlet kurumunun 'eşi benzeri görülmemiş ölçekte' siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T14:27+0300

2024-03-12T14:27+0300

2024-03-12T14:27+0300

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fransa ekonomi bakanlığı

ekonomi bakanlığı

siber saldırı

hacker

emmanuel macron

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Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bazı devlet kurumlarının 10 Mart'tan beri siber saldırıların hedefi olduğu belirtildi. Söz konusu saldırıların 'benzer teknik araçlar kullanılarak' gerçekleştiği ve olağanüstü yoğunlukta olduğu vurgulandı.Bu saldırıları savuşturmak için karşı önlemlerin aktive edildiği ve birçok sistemin onarıldığı ifade edildi. Ayrıca, saldırıların tamamen etkisiz hale getirilene kadar Bakanlıklar Arası Dijital Müdürlük (DINUM) ve Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu'na (ANSSI) bağlı ekiplerin filtreleme çalışmaları için harekete geçirildiği açıklandı.Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Başbakanlık Ofisi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi kurumların saldırıdan etkilendiği bildirildi. Başbakanlık açıklamasında saldırıların kaynağına dair bilgi verilmezken, Le Figaro gazetesi, 'Anonymous Sudan' adlı hacker grubunun saldırıları üstlendiğini Telegram üzerinden duyurdu.

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fransa, fransa ekonomi bakanlığı, ekonomi bakanlığı, siber saldırı, hacker, emmanuel macron