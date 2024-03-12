https://sputniknews.com.tr/20240312/filiz-akin-saglik-durumunu-acikladi-moral-oldunuz-1081620537.html
Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı: 'Moral oldunuz'
Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı: 'Moral oldunuz'
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T15:04+0300
2024-03-12T15:04+0300
2024-03-12T15:04+0300
yaşam
filiz akın
oyuncu
hasta
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Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan 81 yaşındaki Akın, son durumunu takipçileriyle paylaştı.Ünlü oyuncu, "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/filiz-akin-yeniden-ameliyat-olabilirim-keyifsizim-1066381064.html
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filiz akın, oyuncu, hasta
filiz akın, oyuncu, hasta
Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı: 'Moral oldunuz'
Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.
Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan 81 yaşındaki Akın, son durumunu takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz" ifadelerini kullandı.