https://sputniknews.com.tr/20240312/filiz-akin-saglik-durumunu-acikladi-moral-oldunuz-1081620537.html

Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı: 'Moral oldunuz'

Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı: 'Moral oldunuz'

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T15:04+0300

2024-03-12T15:04+0300

2024-03-12T15:04+0300

yaşam

filiz akın

oyuncu

hasta

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Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan 81 yaşındaki Akın, son durumunu takipçileriyle paylaştı.Ünlü oyuncu, "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230131/filiz-akin-yeniden-ameliyat-olabilirim-keyifsizim-1066381064.html

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Sputnik Türkiye

filiz akın, oyuncu, hasta