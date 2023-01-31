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https://sputniknews.com.tr/20230131/filiz-akin-yeniden-ameliyat-olabilirim-keyifsizim-1066381064.html
Filiz Akın: Yeniden ameliyat olabilirim, keyifsizim
Filiz Akın: Yeniden ameliyat olabilirim, keyifsizim
Oyuncu Filiz Akın, kısa süre içinde yeniden ameliyat olacağını açıkladı ve "Keyifsizim" dedi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:40+0300
2023-01-31T09:40+0300
yaşam
filiz akın
oyuncu
hastalık
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Geçen ay kanser şüphesiyle kulağının üst kısmından ameliyat olan Filiz Akın, bir ameliyat daha olabileceğini açıkladı.Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bilgi veren sanatçı, yeni bir operasyon geçirme ihtimali olduğunu söyledi. Akın, “Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek. Onun için keyifsizim biraz" dedi.Akın’ın paylaşımına Emel Sayın, Binnur Kaya, Yeliz, İnci Aksoy, Melis Sezen, Soner Arıca ve Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin yanı sıra çok sayıda seveninden “Geçmiş olsun” mesajları geldi.
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filiz akın, oyuncu, hastalık
filiz akın, oyuncu, hastalık

Filiz Akın: Yeniden ameliyat olabilirim, keyifsizim

09:40 31.01.2023
© İHAFiliz Akın
Filiz Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA
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Oyuncu Filiz Akın, kısa süre içinde yeniden ameliyat olacağını açıkladı ve "Keyifsizim" dedi.
Geçen ay kanser şüphesiyle kulağının üst kısmından ameliyat olan Filiz Akın, bir ameliyat daha olabileceğini açıkladı.
Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bilgi veren sanatçı, yeni bir operasyon geçirme ihtimali olduğunu söyledi. Akın, “Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek. Onun için keyifsizim biraz" dedi.
Akın’ın paylaşımına Emel Sayın, Binnur Kaya, Yeliz, İnci Aksoy, Melis Sezen, Soner Arıca ve Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin yanı sıra çok sayıda seveninden “Geçmiş olsun” mesajları geldi.
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