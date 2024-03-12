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Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçını Nikola Dabanovic yönetecek. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:29+0300
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayacak mücadelede Karabağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Hırvat Fran Jovic oturacak.
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fenerbahçe-union saint-gilloise maçı ne zaman?,fenerbahçe-union saint-gilloise maçı ne zaman,fenerbahçe-union saint-gilloise maçı,fenerbahçe uefa maçı

Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

12:29 12.03.2024 (güncellendi: 13:00 12.03.2024)
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber
Fenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçını Nikola Dabanovic yönetecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayacak mücadelede Karabağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.
Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Hırvat Fran Jovic oturacak.
mert yandaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
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Fenerbahçe pes etmedi, 4 golle galibiyet aldı: Zirve takibi sürüyor
10 Mart, 21:33
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