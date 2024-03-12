https://sputniknews.com.tr/20240312/fenerbahce-macinin-hakemi-aciklandi-1081612595.html

Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçını Nikola Dabanovic yönetecek. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

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uefa

maç

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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayacak mücadelede Karabağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Hırvat Fran Jovic oturacak.

https://sputniknews.com.tr/20240310/fenerbahce-pes-etmedi-4-golle-galibiyet-aldi-zirve-takibi-suruyor-1081569150.html

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