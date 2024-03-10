https://sputniknews.com.tr/20240310/fenerbahce-pes-etmedi-4-golle-galibiyet-aldi-zirve-takibi-suruyor-1081569150.html

Fenerbahçe pes etmedi, 4 golle galibiyet aldı: Zirve takibi sürüyor

Fenerbahçe pes etmedi, 4 golle galibiyet aldı: Zirve takibi sürüyor

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T21:33+0300

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spor

mert hakan yandaş

fenerbahçe

pendikspor

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında fauller nedeniyle oyun sık sık durdu. Fenerbahçe, söz konusu bölümde tempo yapamazken, Pendikspor 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. Kalan bölümde benzer şekilde ilerledi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede uzun süre baskı kursa da golü bulamadı. Bu süre içinde Dzeko ile net bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan'ın şık golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, baskısını sürdürürken, 71. dakikada Welinton'un atılmasıyla Pendikspor 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasının ardından baskısını daha da artıran sarı-lacivertliler, 85. dakikada penaltı fırsatı yakaladı. 87. dakikada topun başına geçen Michy Batshuayi, takımını 2-1 öne geçirdi. 90+1 dakikada Lusamba'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan rakibi karşısında 90+5. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 90+9. dakikada İrfan Can Kahveci ile goller bulan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.Bu galibiyetle Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürdü.Penaltı VAR'la geldiFenerbahçe'nin 85. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi.Maçın 83. dakikasında ceza sahası çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci, Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam pozisyonda faul kararı verdi. Oyuncuların tedavisi sırasında VAR hakemi, Kadir Sağlam'ı uyardı ve bu uyarının üzerine Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.Penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada topu filelerle buluşturdu.Mert Hakan, kritik anlarda sahnedeFenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, son haftalarda kritik anlarda skor bulmayı başardı.Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmada 1-0 gerideyken sahneye çıkan Mert Hakan, şık bir golle takımına beraberlik sayısını getirmiş ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada da takımı 1-0 yenik durumdayken sahneye çıkarak beraberlik sayısına imza attı.

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mert hakan yandaş, fenerbahçe, pendikspor