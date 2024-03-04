https://sputniknews.com.tr/20240304/galatasaray-ve-fenerbahce-arasinda-oynanacak-super-kupa-macinda-degisiklik--1081351120.html
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında değişiklik
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında değişiklik
Sputnik Türkiye
Turkcell Süper Kupa maçının saatinde değişiklik yapıldı. Maç saati 21'den 21.30'a alındı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T14:54+0300
2024-03-04T14:54+0300
2024-03-04T14:56+0300
spor
süper kupa
galatasaray
fenerbahçe
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak değiştirildi.Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.
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süper kupa, galatasaray, fenerbahçe
süper kupa, galatasaray, fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında değişiklik
14:54 04.03.2024 (güncellendi: 14:56 04.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Turkcell Süper Kupa maçının saatinde değişiklik yapıldı. Maç saati 21'den 21.30'a alındı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.