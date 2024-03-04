https://sputniknews.com.tr/20240304/galatasaray-ve-fenerbahce-arasinda-oynanacak-super-kupa-macinda-degisiklik--1081351120.html

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında değişiklik

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında değişiklik

Sputnik Türkiye

Turkcell Süper Kupa maçının saatinde değişiklik yapıldı. Maç saati 21'den 21.30'a alındı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T14:54+0300

2024-03-04T14:54+0300

2024-03-04T14:56+0300

spor

süper kupa

galatasaray

fenerbahçe

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939679_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_01777911721c601c407eaa6fb5fa7f5e.jpg

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak değiştirildi.Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper kupa, galatasaray, fenerbahçe