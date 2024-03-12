https://sputniknews.com.tr/20240312/eylem-tok-ve-oglunun-yurtdisina-kacmasini-organize-eden-isim-tutuklandi-1081628887.html
Eylem Tok ve oğlunun yurtdışına kaçmasını organize eden isim tutuklandı
Eylem Tok ve oğlunun yurtdışına kaçmasını organize eden isim tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, şüpheli Eylem Tok ile 17 yaşındaki... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T18:34+0300
2024-03-12T18:34+0300
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Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlunun ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yapmıştı. Tunç, "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-aciklamasi-abdden-cevap-geldi-istenen-belgeleri-tamamladik-1081621156.html
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eylem tok, tutuklama, son dakika
eylem tok, tutuklama, son dakika
Eylem Tok ve oğlunun yurtdışına kaçmasını organize eden isim tutuklandı
18:34 12.03.2024 (güncellendi: 18:47 12.03.2024)
Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, şüpheli Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli iş yeri çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.
Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlunun ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yapmıştı. Tunç, "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullanmıştı.