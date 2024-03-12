Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Erbaşı, tiyatral nikahı anlattı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dün bankalar arasında bir yarış vardı'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Patara’yı betonlaştıracak imar planı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
YAZI - YORUM
BRICS+ üyeliği Türkiye’nin önünü açacak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Yunan adalarına vize muafiyeti Schengen engeline takıldı
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Başarılı olarak sunulan takımların gerçek istatistikleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240312/eylem-tok-ve-oglunun-firarinda-sorusturma-genisletiliyor-kamu-gorevlileri-incelenecek-1081611811.html
Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek
Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek
Sputnik Türkiye
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma genişletiliyor. Adalet Bakanlığı kamu görevlilerinin incelenmesini istedi... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:09+0300
2024-03-12T12:57+0300
türkiye
eylem tok
kamu görevlisi
kamu görevi
inceleme
soruşturma
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_303e739e99227607b1fcb63956f67617.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı, ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı. Tunç, "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullandı.Ayrıca Habertürk'te yer alan habere göre, firari anne-oğul için soruşturmanın genişletildiği ve Adalet Bakanlığı'nın kamu görevlilerinin de incelenmesini istediği belirtildi.Ne olmuştu?Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240311/eylem-tokun-ikinci-kez-olay-yerine-gittigi-ortaya-cikti-surekli-annesine-ayni-seyi-soyluyordu-1081572537.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_269:0:1533:948_1920x0_80_0_0_0164c275adb94c6b3fc4b5e56c2a7dc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eylem tok, kamu görevlisi, kamu görevi, inceleme, soruşturma
eylem tok, kamu görevlisi, kamu görevi, inceleme, soruşturma

Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek

12:09 12.03.2024 (güncellendi: 12:57 12.03.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
Abone ol
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma genişletiliyor. Adalet Bakanlığı kamu görevlilerinin incelenmesini istedi. Ayrıca Tok ve oğlunun iadesi için talepname hazırlandı. Talepnamenin 1 hafta içinde ABD'ye iletileceği bildirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı, ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı. Tunç, "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Habertürk'te yer alan habere göre, firari anne-oğul için soruşturmanın genişletildiği ve Adalet Bakanlığı'nın kamu görevlilerinin de incelenmesini istediği belirtildi.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
YAŞAM
Eylem Tok'un ikinci kez olay yerine gittiği ortaya çıktı: 'Sürekli annesine aynı şeyi söylüyordu'
Dün, 07:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала