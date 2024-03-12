https://sputniknews.com.tr/20240312/eylem-tok-ve-oglunun-firarinda-sorusturma-genisletiliyor-kamu-gorevlileri-incelenecek-1081611811.html

Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek

Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek

Sputnik Türkiye

Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma genişletiliyor. Adalet Bakanlığı kamu görevlilerinin incelenmesini istedi... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T12:09+0300

2024-03-12T12:09+0300

2024-03-12T12:57+0300

türkiye

eylem tok

kamu görevlisi

kamu görevi

inceleme

soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı, ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı. Tunç, "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullandı.Ayrıca Habertürk'te yer alan habere göre, firari anne-oğul için soruşturmanın genişletildiği ve Adalet Bakanlığı'nın kamu görevlilerinin de incelenmesini istediği belirtildi.Ne olmuştu?Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240311/eylem-tokun-ikinci-kez-olay-yerine-gittigi-ortaya-cikti-surekli-annesine-ayni-seyi-soyluyordu-1081572537.html

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eylem tok, kamu görevlisi, kamu görevi, inceleme, soruşturma