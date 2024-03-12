https://sputniknews.com.tr/20240312/eylem-tok-ve-oglunun-firarinda-sorusturma-genisletiliyor-kamu-gorevlileri-incelenecek-1081611811.html
Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek
Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek
Sputnik Türkiye
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma genişletiliyor. Adalet Bakanlığı kamu görevlilerinin incelenmesini istedi... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:09+0300
2024-03-12T12:09+0300
2024-03-12T12:57+0300
türkiye
eylem tok
kamu görevlisi
kamu görevi
inceleme
soruşturma
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_303e739e99227607b1fcb63956f67617.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı, ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı. Tunç, "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullandı.Ayrıca Habertürk'te yer alan habere göre, firari anne-oğul için soruşturmanın genişletildiği ve Adalet Bakanlığı'nın kamu görevlilerinin de incelenmesini istediği belirtildi.Ne olmuştu?Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240311/eylem-tokun-ikinci-kez-olay-yerine-gittigi-ortaya-cikti-surekli-annesine-ayni-seyi-soyluyordu-1081572537.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_269:0:1533:948_1920x0_80_0_0_0164c275adb94c6b3fc4b5e56c2a7dc7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eylem tok, kamu görevlisi, kamu görevi, inceleme, soruşturma
eylem tok, kamu görevlisi, kamu görevi, inceleme, soruşturma
Eylem Tok ve oğlunun firarında soruşturma genişletiliyor: Kamu görevlileri incelenecek
12:09 12.03.2024 (güncellendi: 12:57 12.03.2024)
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma genişletiliyor. Adalet Bakanlığı kamu görevlilerinin incelenmesini istedi. Ayrıca Tok ve oğlunun iadesi için talepname hazırlandı. Talepnamenin 1 hafta içinde ABD'ye iletileceği bildirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı, ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı. Tunç, "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Habertürk'te yer alan habere göre, firari anne-oğul için soruşturmanın genişletildiği ve Adalet Bakanlığı'nın kamu görevlilerinin de incelenmesini istediği belirtildi.
Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.