https://sputniknews.com.tr/20240311/eylem-tokun-ikinci-kez-olay-yerine-gittigi-ortaya-cikti-surekli-annesine-ayni-seyi-soyluyordu-1081572537.html
Eylem Tok'un ikinci kez olay yerine gittiği ortaya çıktı: 'Sürekli annesine aynı şeyi söylüyordu'
Eylem Tok'un ikinci kez olay yerine gittiği ortaya çıktı: 'Sürekli annesine aynı şeyi söylüyordu'
Sputnik Türkiye
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Eylem Tok'un oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T07:38+0300
2024-03-11T07:38+0300
2024-03-11T07:39+0300
eylem tok
yaşam
kaza
firar
firari
abd
mısır
yurt dışı
yurt dışı çıkışı
havaalanı
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18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazasının ardından onu yurtdışına kaçıran ebeveyni Eylem Tok hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Onların firar yolculuğunda havalimanına bırakan Eylem Tok'un çalışanı ifadesinde her şeyi anlattı.Eylem Tok ile o gün yemekte olduğunu anlatan çalışanı, Tok'un telefonu çalmasıyla birlikte panik halinde restorandan ayrılarak kazanın yaşandığı yere gittiklerini söyledi. Çalışan ifadesinde, "Ben araç içerisinde kaldım, Eylem hanım arabadan indi. 1-2 dakika geçmeden T.C.'yi aracın ön koltuğuna oturttu. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de 'U' dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. T.C. şoktaydı. Annesine sürekli 'Anne beni affet araç pert oldu' diyordu" dedi.Yarıştığı şoför de 14 yaşındaymışT.C.'nin yarıştığı aracın şoförünün de ehliyetsiz ve 14 yaşında olduğu ortaya çıktı. Çocuk ifadesinde "Orman yolunda T.C. beni solladı. Hızlı bir şekilde viraja girdi. Kontrolünü kaybetti su kanalına girdi. Ben hemen aracımı durdurdum. Yaklaşık 10 dakika sonra annesi bir araçla yanında bir kadınla geldi. T.C. ile birlikte o araca bindik ve bizi götürdüler" dedi.2. kez olay yerine gitmiş: 'Amacı delil karartmaktı'Anne Tok'un oğlunu eve bırakarak bir kez daha olay yerine gittiğini ama gidiş nedeninin yaralılara yardım etmek için değil, delil karartmak için olduğunu belirten Çalışanı ifadesinin devamında "Evlerine gidince Eylem hanım bana, 'Biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dedi. Bir süre sonra baba Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler" diye konuştu.Kanal D Haber'in haberine göre Eylem Tok ve Bülent Cihantimur bir süre konuştuktan sonra evden çıktılar ve "T.C. iyi değil doktora götürmemiz gerekiyor" dediler. Eylem Tok'un çalışanı "Eylem Hanım benim arabamdaydı. Bülent Bey kendi arabasıyla geliyordu. Yoldayken Bülent Bey sağa çekip durdu, yanımıza gelip 'Arabanın şarjı bitti, siz devam edin' dedi. Eylem Hanım sonrasında bana 'Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240309/oglunun-araciyla-yaraladigi-kisinin-kayip-telefonu-anne-eylem-tokun-aracindan-cikti-1081533813.html
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Eylem Tok'un ikinci kez olay yerine gittiği ortaya çıktı: 'Sürekli annesine aynı şeyi söylüyordu'
07:38 11.03.2024 (güncellendi: 07:39 11.03.2024)
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Eylem Tok'un oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza yerine gittiği, Tok'un çalışanı firar için evden çıktılarında ise babanın öndeki araçta olduğunu belirtti. T.C.'nin ise sürekli annesine "Anne beni affet araç pert oldu" dediği öğrenildi.
18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazasının ardından onu yurtdışına kaçıran ebeveyni Eylem Tok hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Onların firar yolculuğunda havalimanına bırakan Eylem Tok'un çalışanı ifadesinde her şeyi anlattı.
Eylem Tok ile o gün yemekte olduğunu anlatan çalışanı, Tok'un telefonu çalmasıyla birlikte panik halinde restorandan ayrılarak kazanın yaşandığı yere gittiklerini söyledi. Çalışan ifadesinde, "Ben araç içerisinde kaldım, Eylem hanım arabadan indi. 1-2 dakika geçmeden T.C.'yi aracın ön koltuğuna oturttu. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de 'U' dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. T.C. şoktaydı. Annesine sürekli 'Anne beni affet araç pert oldu' diyordu" dedi.
Yarıştığı şoför de 14 yaşındaymış
T.C.'nin yarıştığı aracın şoförünün de ehliyetsiz ve 14 yaşında olduğu ortaya çıktı. Çocuk ifadesinde "Orman yolunda T.C. beni solladı. Hızlı bir şekilde viraja girdi. Kontrolünü kaybetti su kanalına girdi. Ben hemen aracımı durdurdum. Yaklaşık 10 dakika sonra annesi bir araçla yanında bir kadınla geldi. T.C. ile birlikte o araca bindik ve bizi götürdüler" dedi.
2. kez olay yerine gitmiş: 'Amacı delil karartmaktı'
Anne Tok'un oğlunu eve bırakarak bir kez daha olay yerine gittiğini ama gidiş nedeninin yaralılara yardım etmek için değil, delil karartmak için olduğunu belirten Çalışanı ifadesinin devamında "Evlerine gidince Eylem hanım bana, 'Biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dedi. Bir süre sonra baba Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler" diye konuştu.
Kanal D Haber'in haberine göre Eylem Tok ve Bülent Cihantimur bir süre konuştuktan sonra evden çıktılar ve "T.C. iyi değil doktora götürmemiz gerekiyor" dediler. Eylem Tok'un çalışanı "Eylem Hanım benim arabamdaydı. Bülent Bey kendi arabasıyla geliyordu. Yoldayken Bülent Bey sağa çekip durdu, yanımıza gelip 'Arabanın şarjı bitti, siz devam edin' dedi. Eylem Hanım sonrasında bana 'Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim" diye konuştu.