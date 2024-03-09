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https://sputniknews.com.tr/20240309/oglunun-araciyla-yaraladigi-kisinin-kayip-telefonu-anne-eylem-tokun-aracindan-cikti-1081533813.html
Oğlunun aracıyla yaraladığı kişinin kayıp telefonu, anne Eylem Tok'un aracından çıktı
Oğlunun aracıyla yaraladığı kişinin kayıp telefonu, anne Eylem Tok'un aracından çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'daki kazada yaralının kaybolan cep telefonu yurt dışına kaçan sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un aracından çıktı. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T10:27+0300
2024-03-09T10:27+0300
türkiye
eylem tok
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Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada mağdurlardan birinin kaybolan cep telefonu kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlattı.Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etti.Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirledi.Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi.Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Ne olmuştu?Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240307/adalet-bakani-tunc-eylem-tok-ve-oglunun-iadesi-icin-evraklar-interpol-araciligiyla-abdye-iletildi-1081497420.html
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eylem tok
eylem tok

Oğlunun aracıyla yaraladığı kişinin kayıp telefonu, anne Eylem Tok'un aracından çıktı

10:27 09.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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İstanbul Eyüpsultan'daki kazada yaralının kaybolan cep telefonu yurt dışına kaçan sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un aracından çıktı.
Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada mağdurlardan birinin kaybolan cep telefonu kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etti.
Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirledi.
Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD'ye iletildi
7 Mart, 23:06
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