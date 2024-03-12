https://sputniknews.com.tr/20240312/esini-oldurup-gururlu-hissediyor-paylasimi-yapmisti-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-aldi-1081621193.html
Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürerek, sosyal medya hesabından 'gururlu... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T15:20+0300
2024-03-12T15:20+0300
2024-03-12T15:24+0300
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çanakkale
ezine
müebbet
ağırlaştırılmış müebbet
cinayet
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur’u kayınpederinin evinde tüfekle vurmuştu. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması görüldü.Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/bassavcilik-istedi-cem-garipoglunun-otopsi-goruntulerine-yeniden-bakilacak-1081620849.html
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çanakkale, ezine , müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, cinayet, katil
çanakkale, ezine , müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, cinayet, katil
Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
15:20 12.03.2024 (güncellendi: 15:24 12.03.2024)
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürerek, sosyal medya hesabından 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur’u kayınpederinin evinde tüfekle vurmuştu. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması görüldü.
Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.