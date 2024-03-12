https://sputniknews.com.tr/20240312/esini-oldurup-gururlu-hissediyor-paylasimi-yapmisti-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-aldi-1081621193.html

Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürerek, sosyal medya hesabından 'gururlu... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T15:20+0300

2024-03-12T15:20+0300

2024-03-12T15:24+0300

türkiye

çanakkale

ezine

müebbet

ağırlaştırılmış müebbet

cinayet

katil

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur’u kayınpederinin evinde tüfekle vurmuştu. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması görüldü.Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240312/bassavcilik-istedi-cem-garipoglunun-otopsi-goruntulerine-yeniden-bakilacak-1081620849.html

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çanakkale, ezine , müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, cinayet, katil