Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Türkiye
Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: 'ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Erbaşı, tiyatral nikahı anlattı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dün bankalar arasında bir yarış vardı'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Patara’yı betonlaştıracak imar planı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
BRICS+ üyeliği Türkiye’nin önünü açacak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Yunan adalarına vize muafiyeti Schengen engeline takıldı
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Başarılı olarak sunulan takımların gerçek istatistikleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçim anketlerinde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240312/esini-oldurup-gururlu-hissediyor-paylasimi-yapmisti-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-aldi-1081621193.html
Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürerek, sosyal medya hesabından 'gururlu... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T15:20+0300
2024-03-12T15:24+0300
türkiye
çanakkale
ezine
müebbet
ağırlaştırılmış müebbet
cinayet
katil
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081620999_0:150:1565:1030_1920x0_80_0_0_4762259089e5b604df9df2c8fb3d3fbf.jpg
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur’u kayınpederinin evinde tüfekle vurmuştu. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması görüldü.Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/bassavcilik-istedi-cem-garipoglunun-otopsi-goruntulerine-yeniden-bakilacak-1081620849.html
türkiye
çanakkale
ezine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081620999_0:3:1565:1177_1920x0_80_0_0_4559c847aed086fb0e5cca479b6625e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çanakkale, ezine , müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, cinayet, katil
çanakkale, ezine , müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, cinayet, katil

Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

15:20 12.03.2024 (güncellendi: 15:24 12.03.2024)
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW152338 Eşini öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan Gencay Korur
 Eşini öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan Gencay Korur - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW152338
Abone ol
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürerek, sosyal medya hesabından 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur’u kayınpederinin evinde tüfekle vurmuştu. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması görüldü.
Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
YAŞAM
Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak
15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала