https://sputniknews.com.tr/20240312/bassavcilik-istedi-cem-garipoglunun-otopsi-goruntulerine-yeniden-bakilacak-1081620849.html
Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak
Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak
Sputnik Türkiye
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Hazırlanacak rapora... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T15:10+0300
2024-03-12T15:10+0300
2024-03-12T15:11+0300
cem garipoğlu
münevver karabulut
cinayet
bilirkişi
yaşam
otopsi
başsavcılık
silivri cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_8a339eb44cef36cabf76464c46f943f0.jpg
17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevine gönderilen ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydına dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesi istendi. Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapordan çıkacak sonuca göre Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230812/mezari-acilacak-mi-bakanliktan-cem-garipoglu-karari-1074583337.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_717e3e7d142dcb5f33258718eb53c6d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cem garipoğlu, münevver karabulut, cinayet, bilirkişi, otopsi, başsavcılık, silivri cumhuriyet başsavcılığı
cem garipoğlu, münevver karabulut, cinayet, bilirkişi, otopsi, başsavcılık, silivri cumhuriyet başsavcılığı
Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak
15:10 12.03.2024 (güncellendi: 15:11 12.03.2024)
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Hazırlanacak rapora göre, Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.
17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevine gönderilen ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydına dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesi istendi.
Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak.
Rapordan çıkacak sonuca göre Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.