https://sputniknews.com.tr/20240312/bassavcilik-istedi-cem-garipoglunun-otopsi-goruntulerine-yeniden-bakilacak-1081620849.html

Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak

Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak

Sputnik Türkiye

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Hazırlanacak rapora... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

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cem garipoğlu

münevver karabulut

cinayet

bilirkişi

yaşam

otopsi

başsavcılık

silivri cumhuriyet başsavcılığı

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17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevine gönderilen ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydına dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesi istendi. Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapordan çıkacak sonuca göre Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230812/mezari-acilacak-mi-bakanliktan-cem-garipoglu-karari-1074583337.html

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Sputnik Türkiye

cem garipoğlu, münevver karabulut, cinayet, bilirkişi, otopsi, başsavcılık, silivri cumhuriyet başsavcılığı