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Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak
Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak
Sputnik Türkiye
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Hazırlanacak rapora... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T15:10+0300
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cem garipoğlu
münevver karabulut
cinayet
bilirkişi
yaşam
otopsi
başsavcılık
silivri cumhuriyet başsavcılığı
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17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevine gönderilen ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydına dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesi istendi. Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapordan çıkacak sonuca göre Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230812/mezari-acilacak-mi-bakanliktan-cem-garipoglu-karari-1074583337.html
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cem garipoğlu, münevver karabulut, cinayet, bilirkişi, otopsi, başsavcılık, silivri cumhuriyet başsavcılığı
cem garipoğlu, münevver karabulut, cinayet, bilirkişi, otopsi, başsavcılık, silivri cumhuriyet başsavcılığı

Başsavcılık istedi: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine yeniden bakılacak

15:10 12.03.2024 (güncellendi: 15:11 12.03.2024)
© AACem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Hazırlanacak rapora göre, Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.
17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevine gönderilen ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydına dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesi istendi.
Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak.
Rapordan çıkacak sonuca göre Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
TÜRKİYE
Mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı'ndan 'Cem Garipoğlu' kararı
12 Ağustos 2023, 10:29
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