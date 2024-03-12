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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240312/duma-baskani-volodin-almanyada-rusyaya-saldirilarin-konusulmasi-dunya-savasina-yol-acar-1081622381.html
Duma Başkanı Volodin: Almanya’da Rusya’ya saldırıların konuşulması dünya savaşına yol açar
Duma Başkanı Volodin: Almanya’da Rusya’ya saldırıların konuşulması dünya savaşına yol açar
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Alman askeri yetkililerin Rusya topraklarına füze saldırılarını değerlendirmesinin gerçek... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T16:23+0300
2024-03-12T16:23+0300
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vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
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Rus milletvekilleri bugün, Almanya’nın Kiev rejiminin sivillere karşı işlediği suçlarda ve Rusya’daki sivil altyapıya verdiği hasardaki yeriyle ilgili olarak Alman Federal Meclisine hitaben hazırlanan mektubun metnini onayladı. Mektubun konusu, Alman subayların Kırım Köprüsüne saldırı ile ilgili ifşa olan ses kayıtları oldu.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, “Alman parlamentosuna bağımsız bir soruşturma yapması, ifşayı araştırma konusunu bırakıp Almanya’nın, üst düzey subaylarının ülkemize yönelik saldırılara katılımıyla ilgili konuyu esaslı bir şekilde araştırmaya başlamaları çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.Volodin, “Bunu saldırganlık olarak görüyoruz. Bunu güvenliğimize yönelik tehdit olarak görüyoruz. Bunun kabul edilemez olduğuna ve tüm sonuçlarıyla birlikte tam ölçekli üçüncü dünya savaşının, nükleer savaşın patlak vermesine yol açacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’e, mektubu Alman parlamentosuna ulaşması için “bir an önce diplomatik kanallardan iletme” talimatını veren Volodin, “Alman milletvekillerinin bunu çok ciddiye alması gerektiğini düşünüyoruz. Onların askerleri ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Bu insanların, ülkenin nereye sürüklendiğinin farkında olup olmadığı bile meçhul” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/alman-hukumetinde-cameron-catlagi-savunma-ve-disisleri-bakanlari-neden-karsi-karsiya-geldi-1081619239.html
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almanya, rusya, ukrayna, kırım köprüsü, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, leonid slutskiy
almanya, rusya, ukrayna, kırım köprüsü, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, leonid slutskiy

Duma Başkanı Volodin: Almanya’da Rusya’ya saldırıların konuşulması dünya savaşına yol açar

16:23 12.03.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDuma Başkanı Volodin
Duma Başkanı Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Alman askeri yetkililerin Rusya topraklarına füze saldırılarını değerlendirmesinin gerçek bir dünya savaşına yol açacağını belirtti.
Rus milletvekilleri bugün, Almanya’nın Kiev rejiminin sivillere karşı işlediği suçlarda ve Rusya’daki sivil altyapıya verdiği hasardaki yeriyle ilgili olarak Alman Federal Meclisine hitaben hazırlanan mektubun metnini onayladı. Mektubun konusu, Alman subayların Kırım Köprüsüne saldırı ile ilgili ifşa olan ses kayıtları oldu.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, “Alman parlamentosuna bağımsız bir soruşturma yapması, ifşayı araştırma konusunu bırakıp Almanya’nın, üst düzey subaylarının ülkemize yönelik saldırılara katılımıyla ilgili konuyu esaslı bir şekilde araştırmaya başlamaları çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.
Volodin, “Bunu saldırganlık olarak görüyoruz. Bunu güvenliğimize yönelik tehdit olarak görüyoruz. Bunun kabul edilemez olduğuna ve tüm sonuçlarıyla birlikte tam ölçekli üçüncü dünya savaşının, nükleer savaşın patlak vermesine yol açacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’e, mektubu Alman parlamentosuna ulaşması için “bir an önce diplomatik kanallardan iletme” talimatını veren Volodin, “Alman milletvekillerinin bunu çok ciddiye alması gerektiğini düşünüyoruz. Onların askerleri ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Bu insanların, ülkenin nereye sürüklendiğinin farkında olup olmadığı bile meçhul” diye ekledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Alman Savunma Bakanı Pistorius ile - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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