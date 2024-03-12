https://sputniknews.com.tr/20240312/duma-baskani-volodin-almanyada-rusyaya-saldirilarin-konusulmasi-dunya-savasina-yol-acar-1081622381.html

Duma Başkanı Volodin: Almanya’da Rusya’ya saldırıların konuşulması dünya savaşına yol açar

Duma Başkanı Volodin: Almanya’da Rusya’ya saldırıların konuşulması dünya savaşına yol açar

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Alman askeri yetkililerin Rusya topraklarına füze saldırılarını değerlendirmesinin gerçek... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T16:23+0300

2024-03-12T16:23+0300

2024-03-12T16:23+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

kırım köprüsü

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

leonid slutskiy

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Rus milletvekilleri bugün, Almanya’nın Kiev rejiminin sivillere karşı işlediği suçlarda ve Rusya’daki sivil altyapıya verdiği hasardaki yeriyle ilgili olarak Alman Federal Meclisine hitaben hazırlanan mektubun metnini onayladı. Mektubun konusu, Alman subayların Kırım Köprüsüne saldırı ile ilgili ifşa olan ses kayıtları oldu.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, “Alman parlamentosuna bağımsız bir soruşturma yapması, ifşayı araştırma konusunu bırakıp Almanya’nın, üst düzey subaylarının ülkemize yönelik saldırılara katılımıyla ilgili konuyu esaslı bir şekilde araştırmaya başlamaları çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.Volodin, “Bunu saldırganlık olarak görüyoruz. Bunu güvenliğimize yönelik tehdit olarak görüyoruz. Bunun kabul edilemez olduğuna ve tüm sonuçlarıyla birlikte tam ölçekli üçüncü dünya savaşının, nükleer savaşın patlak vermesine yol açacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’e, mektubu Alman parlamentosuna ulaşması için “bir an önce diplomatik kanallardan iletme” talimatını veren Volodin, “Alman milletvekillerinin bunu çok ciddiye alması gerektiğini düşünüyoruz. Onların askerleri ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Bu insanların, ülkenin nereye sürüklendiğinin farkında olup olmadığı bile meçhul” diye ekledi.

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almanya, rusya, ukrayna, kırım köprüsü, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, leonid slutskiy