https://sputniknews.com.tr/20240312/cemal-enginyurt-70-yasindaki-amcaya-elimi-uzattim-ben-lpglilerin-elini-tutmam-dedi-1081622337.html
Cemal Enginyurt: 70 yaşındaki amcaya elimi uzattım, 'Ben LPG'lilerin elini tutmam' dedi
Cemal Enginyurt: 70 yaşındaki amcaya elimi uzattım, 'Ben LPG'lilerin elini tutmam' dedi
Sputnik Türkiye
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında seçim gezisinde başına gelenleri anlattı ve "70 yaşındaki bir amcaya elimi uzattım elimi tutmadı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T16:34+0300
2024-03-12T16:34+0300
2024-03-12T16:34+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
cemal enginyurt
demokrat parti (dp)
seçim
lpg
lgbt
lgbt
din
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Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV ekranlarında Ece Üner’le Sözün Gücü programına katıldı.Demokrat Partili Cemal Enginyurt, İstanbul'daki seçim çalışmaları sırasında başına gelenleri şöyle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230615/fatih-erbakan-lgbt-sapkinliginin-onlenmesi-icin-mecliste-mucadele-edecegiz-1072500593.html
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cemal enginyurt, demokrat parti (dp), seçim, lpg, lgbt, lgbt, din
cemal enginyurt, demokrat parti (dp), seçim, lpg, lgbt, lgbt, din
Cemal Enginyurt: 70 yaşındaki amcaya elimi uzattım, 'Ben LPG'lilerin elini tutmam' dedi
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında seçim gezisinde başına gelenleri anlattı ve "70 yaşındaki bir amcaya elimi uzattım elimi tutmadı. 'Hayırdır amca ne oldu, bir mesele mi var' dedim. ‘Ben LPG’lerin elini tutmuyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV ekranlarında Ece Üner’le Sözün Gücü programına katıldı.
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, İstanbul'daki seçim çalışmaları sırasında başına gelenleri şöyle anlattı:
"Kahveye girdim, 70 yaşlarda bir amcaya selamünaleyküm dedim, elimi uzattım, elimi tutmadı. 'Ben LPG'lilerin elini tutmuyorum' dedi. 'LPG ne amca dedim", amcam meğerse LGBT diyecekmiş bana, aklında LPG kalmış. Din üzerinden gittiğinizde çok rahat ediyorsunuz. Erdoğan namaz kılıyor dediler. Din üzerinden gidince çok rahat ediyorsunuz. 'Bizi sinagogda mı gördünüz?' dedim."