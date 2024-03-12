Cemal Enginyurt: 70 yaşındaki amcaya elimi uzattım, 'Ben LPG'lilerin elini tutmam' dedi

"Kahveye girdim, 70 yaşlarda bir amcaya selamünaleyküm dedim, elimi uzattım, elimi tutmadı. 'Ben LPG'lilerin elini tutmuyorum' dedi. 'LPG ne amca dedim", amcam meğerse LGBT diyecekmiş bana, aklında LPG kalmış. Din üzerinden gittiğinizde çok rahat ediyorsunuz. Erdoğan namaz kılıyor dediler. Din üzerinden gidince çok rahat ediyorsunuz. 'Bizi sinagogda mı gördünüz?' dedim."