https://sputniknews.com.tr/20230615/fatih-erbakan-lgbt-sapkinliginin-onlenmesi-icin-mecliste-mucadele-edecegiz-1072500593.html
Fatih Erbakan: LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz
Fatih Erbakan: LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz
Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T17:15+0300
2023-06-15T17:15+0300
2023-06-15T17:15+0300
politika
fatih erbakan
lgbt
lgbt topluluğu
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Erbakan, İstanbul Arnavutköy'de, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.Erbakan, burada yaptığı konuşmada, ailenin yeni nesillerin sağlıklı nesiller olması için temel şart olduğunu savundu. Erbakan, şunları söyledi:"Aileyi korumak için de Batı'dan, Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki düzenlemelerin ıslah edilmesi gerekir. Yine ailenin, nesillerin korunması için eğitim sisteminin, müfredatın ıslah edilmesi gerekir. Eğitim sisteminin, müfredatın, ahlak ve maneviyat öncelikli bir şekilde yapılandırılması lazım. Ahlaki ve manevi olgunluğun, kalkınmanın en önemli şartı olan aile müessesesinin korunması lazım. Aynı zamanda medyadaki aile yapımıza aykırı, ahlakı ifsat eden yayınların da ıslah edilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım. Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz."
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fatih erbakan, lgbt, lgbt topluluğu
fatih erbakan, lgbt, lgbt topluluğu
Fatih Erbakan: LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz
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Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz" dedi.
Erbakan, İstanbul Arnavutköy'de, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Erbakan, burada yaptığı konuşmada, ailenin yeni nesillerin sağlıklı nesiller olması için temel şart olduğunu savundu. Erbakan, şunları söyledi:
"Aileyi korumak için de Batı'dan, Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki düzenlemelerin ıslah edilmesi gerekir. Yine ailenin, nesillerin korunması için eğitim sisteminin, müfredatın ıslah edilmesi gerekir. Eğitim sisteminin, müfredatın, ahlak ve maneviyat öncelikli bir şekilde yapılandırılması lazım. Ahlaki ve manevi olgunluğun, kalkınmanın en önemli şartı olan aile müessesesinin korunması lazım. Aynı zamanda medyadaki aile yapımıza aykırı, ahlakı ifsat eden yayınların da ıslah edilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım. Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz."