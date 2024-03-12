https://sputniknews.com.tr/20240312/canakkale-icin-taskin-riski-uyarisi-1081637921.html
Çanakkale için taşkın riski uyarısı
Çanakkale için taşkın riski uyarısı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısı yapıldı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T23:58+0300
2024-03-12T23:58+0300
2024-03-12T23:58+0300
türkiye
çanakkale
çanakkale valiliği
taşkın
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068316839_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_4d2ca7b41c7471343f43f9f5982189ef.jpg
Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile dere yataklarının debisinin arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/sislide-siddetli-yagisin-ardindan-sokaklar-gole-dondu-1077901273.html
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068316839_76:0:949:655_1920x0_80_0_0_d7ba3f19d80002365989ff01ed0c4d0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale, çanakkale valiliği, taşkın, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
çanakkale, çanakkale valiliği, taşkın, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
Çanakkale için taşkın riski uyarısı
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısı yapıldı.
Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile dere yataklarının debisinin arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.