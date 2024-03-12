https://sputniknews.com.tr/20240312/canakkale-icin-taskin-riski-uyarisi-1081637921.html

Çanakkale için taşkın riski uyarısı

Çanakkale için taşkın riski uyarısı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısı yapıldı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T23:58+0300

2024-03-12T23:58+0300

2024-03-12T23:58+0300

türkiye

çanakkale

çanakkale valiliği

taşkın

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068316839_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_4d2ca7b41c7471343f43f9f5982189ef.jpg

Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile dere yataklarının debisinin arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/sislide-siddetli-yagisin-ardindan-sokaklar-gole-dondu-1077901273.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, çanakkale valiliği, taşkın, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış