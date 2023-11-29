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Şişli'de şiddetli yağışın ardından su taşkını yaşandı
Şişli'de şiddetli yağışın ardından su taşkını yaşandı
İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Vali Konağı Cadde'sinde su taşkını yaşandı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T11:32+0300
2023-11-29T11:32+0300
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yaşam
video
şişli
istanbul
vali konağı caddesi
yağış
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İstanbul'un Şişli ilçesindeki Vali Konağı Caddesi'nde etkili olan şiddetli yağış sonrası kaldırımlar su altında kaldı. Yoğun yağış sonrası çevrede bulunanlar kaldırımlarda zorlukla yürüdü. Sağanak yağışın etkisiyle bölgede oluşan su taşkını nedeniyle araçlar oluşabilecek trafik kazası riskine karşı yolda güçlükle ilerledi.
şişli
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vali konağı caddesi
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istanbul şişli su taşkını
istanbul şişli su taşkını
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video, şişli, istanbul, видео, vali konağı caddesi, yağış
video, şişli, istanbul, видео, vali konağı caddesi, yağış
Şişli'de şiddetli yağışın ardından su taşkını yaşandı
11:32 29.11.2023 (güncellendi: 11:33 29.11.2023)
İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Vali Konağı Cadde'sinde su taşkını yaşandı.
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Vali Konağı Caddesi'nde etkili olan şiddetli yağış sonrası kaldırımlar su altında kaldı.
Yoğun yağış sonrası çevrede bulunanlar kaldırımlarda zorlukla yürüdü.
Sağanak yağışın etkisiyle bölgede oluşan su taşkını nedeniyle araçlar oluşabilecek trafik kazası riskine karşı yolda güçlükle ilerledi.