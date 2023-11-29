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Şişli'de şiddetli yağışın ardından su taşkını yaşandı
Şişli'de şiddetli yağışın ardından su taşkını yaşandı
İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Vali Konağı Cadde'sinde su taşkını yaşandı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Şişli ilçesindeki Vali Konağı Caddesi'nde etkili olan şiddetli yağış sonrası kaldırımlar su altında kaldı. Yoğun yağış sonrası çevrede bulunanlar kaldırımlarda zorlukla yürüdü. Sağanak yağışın etkisiyle bölgede oluşan su taşkını nedeniyle araçlar oluşabilecek trafik kazası riskine karşı yolda güçlükle ilerledi.
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video, şişli, istanbul, видео, vali konağı caddesi, yağış
video, şişli, istanbul, видео, vali konağı caddesi, yağış

Şişli'de şiddetli yağışın ardından su taşkını yaşandı

11:32 29.11.2023 (güncellendi: 11:33 29.11.2023)
© Sputnik . Kutalmış Gürbüz
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İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Vali Konağı Cadde'sinde su taşkını yaşandı.
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Vali Konağı Caddesi'nde etkili olan şiddetli yağış sonrası kaldırımlar su altında kaldı.

Yoğun yağış sonrası çevrede bulunanlar kaldırımlarda zorlukla yürüdü.

Sağanak yağışın etkisiyle bölgede oluşan su taşkını nedeniyle araçlar oluşabilecek trafik kazası riskine karşı yolda güçlükle ilerledi.


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