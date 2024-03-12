https://sputniknews.com.tr/20240312/camdan-girdikleri-tatlicidaki-sma-bagis-kumbarasini-caldilar--1081600641.html
Camdan girdikleri tatlıcıdaki SMA bağış kumbarasını çaldılar
Camdan girdikleri tatlıcıdaki SMA bağış kumbarasını çaldılar
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 hırsız camdan girdikleri tatlıcıdaki TL nakit parayı ve SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T01:01+0300
2024-03-12T01:01+0300
2024-03-12T01:02+0300
türkiye
kumbara
sma
bağış
hırsızlık
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Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki bir tatlıcı dükkanına, camdan giren 2 kişi, açtıkları kasadaki paraları ceplerine doldurdu. SMA hastası çocuk için yardım toplanan bağış kumbarasını da çalan şahıslar, girdikleri camdan çıkarak kaçtı.İftar vakti dükkanı açmaya gelen sahibi, paraların eksik olduğunu ve bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kasadan 4 bin TL nakit paranın çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde camdan dükkana giren 2 şahsın kasaya yöneldiği, ardından çekmecelerdeki paraları ceplerine doldurduğu görülüyor. Şahıslardan biri tezgah üzerindeki bağış kumbarasını da çalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240302/hirsizlardan-bikan-esnaf-aracini-zincire-vurdu-cay-kasigiyla-bile-aciliyor-1081291009.html
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kumbara, sma, bağış, hırsızlık
kumbara, sma, bağış, hırsızlık
Camdan girdikleri tatlıcıdaki SMA bağış kumbarasını çaldılar
01:01 12.03.2024 (güncellendi: 01:02 12.03.2024)
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 hırsız camdan girdikleri tatlıcıdaki TL nakit parayı ve SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı.
Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki bir tatlıcı dükkanına, camdan giren 2 kişi, açtıkları kasadaki paraları ceplerine doldurdu. SMA hastası çocuk için yardım toplanan bağış kumbarasını da çalan şahıslar, girdikleri camdan çıkarak kaçtı.
İftar vakti dükkanı açmaya gelen sahibi, paraların eksik olduğunu ve bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kasadan 4 bin TL nakit paranın çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde camdan dükkana giren 2 şahsın kasaya yöneldiği, ardından çekmecelerdeki paraları ceplerine doldurduğu görülüyor. Şahıslardan biri tezgah üzerindeki bağış kumbarasını da çalıyor.