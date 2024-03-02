https://sputniknews.com.tr/20240302/hirsizlardan-bikan-esnaf-aracini-zincire-vurdu-cay-kasigiyla-bile-aciliyor-1081291009.html
Hırsızlardan bıkan esnaf aracını zincire vurdu: 'Çay kaşığıyla bile açılıyor'
Hırsızlardan bıkan esnaf aracını zincire vurdu: 'Çay kaşığıyla bile açılıyor'
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir esnaf 2000 model otomobiline yüklediği kumaşları çalan hırsızlardan usanınca aracının zincirle kilitleyerek çözüm buldu. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T11:13+0300
2024-03-02T11:13+0300
2024-03-02T11:14+0300
türkiye
samsun
zincir
araç
otomobil
araba
hırsız
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/02/1081290637_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_548a4454b4a14b5a0cdbbef292991632.jpg
Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 yıldır kumaşçı olan Alaattin Atıcı, 2000 bin model aracını ilginç bir yöntemle kilitlediğini açıkladı.Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki zinciri önce kapı kollarında geçiren Atıcı, daha sonra bagaj ve kapıları sararak otomobilini asma kilitlerle kilitliyor. İşyerine götürdüğü kumaşları otomobilinden çaldıklarını belirten Atıcı, caydırıcı olması için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.Bu yöntemin kendisini yormadığını belirten Atıcı, arabasının eski bir model olduğunu belirterek, "Her anahtar uyuyor. Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi. Zincir takmamdaki amacım biraz caydırıcı olsun istedim. Ondan sonra baktım ki ürünlerim daha çalınmıyor. İyi ki de yapmışım. Arabaya binerken, inerken beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor. Zevkle yapıyorum. Gelen zinciri görsün ki eğer çalmaya niyeti varsa caysın diye yaptım. Çalışsın, kazansın. Hazıra konmaya ne gerek var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/adana-merkezli-20-ilde-duzenlenen-sibergoz-23-operasyonlarinda-146-supheli-yakalandi-1081287692.html
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/02/1081290637_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_4c40bcace0450aacc24f331c95163b30.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
samsun, zincir, araç, otomobil, araba, hırsız
samsun, zincir, araç, otomobil, araba, hırsız
Hırsızlardan bıkan esnaf aracını zincire vurdu: 'Çay kaşığıyla bile açılıyor'
11:13 02.03.2024 (güncellendi: 11:14 02.03.2024)
Samsun'da bir esnaf 2000 model otomobiline yüklediği kumaşları çalan hırsızlardan usanınca aracının zincirle kilitleyerek çözüm buldu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 yıldır kumaşçı olan Alaattin Atıcı, 2000 bin model aracını ilginç bir yöntemle kilitlediğini açıkladı.
Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki zinciri önce kapı kollarında geçiren Atıcı, daha sonra bagaj ve kapıları sararak otomobilini asma kilitlerle kilitliyor. İşyerine götürdüğü kumaşları otomobilinden çaldıklarını belirten Atıcı, caydırıcı olması için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.
Bu yöntemin kendisini yormadığını belirten Atıcı, arabasının eski bir model olduğunu belirterek, "Her anahtar uyuyor. Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi. Zincir takmamdaki amacım biraz caydırıcı olsun istedim. Ondan sonra baktım ki ürünlerim daha çalınmıyor. İyi ki de yapmışım. Arabaya binerken, inerken beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor. Zevkle yapıyorum. Gelen zinciri görsün ki eğer çalmaya niyeti varsa caysın diye yaptım. Çalışsın, kazansın. Hazıra konmaya ne gerek var” dedi.