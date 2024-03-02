https://sputniknews.com.tr/20240302/adana-merkezli-20-ilde-duzenlenen-sibergoz-23-operasyonlarinda-146-supheli-yakalandi-1081287692.html

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz-23' operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz-23' operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-23' operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T09:11+0300

2024-03-02T09:11+0300

2024-03-02T09:11+0300

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada,, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23' operasyonları düzenlendi.Operasyon kapsamında şüphelilerin, 'Meta Trader-4', 'Meta Trader-5' ve 'Vakıf Capital Yatırım' isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla 'Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç' sağlamak bahanesiyle iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarından gerçek olmayan kazançları gösterip para talep ettikleri, yaklaşık 1 milyar lira hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Zanlıların, 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda, 146 şüpheli gözaltına alındı.Düzenlenen operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, ⁠35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 596 bin lira ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.Ayrıca yaklaşık 300 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlem başlatıldı.Yerlikaya, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bakan Yerlikaya, hesabında operasyonlara ait görüntüleri de paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240301/ali-yerlikaya-polisime-en-havali-gozlugu-takin-dedim-1081247844.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, adana, istanbul, ankara, izmir, antalya, kocaeli, siber, forex, dolandırıcılık, kripto para madenciliği