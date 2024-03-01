Ali Yerlikaya: Polisime en havalı gözlüğü takın dedim

"Bakanlık sürecinin ilk dokuz ayını değerlendirdi. Ali Yerlikaya’yla ilgili izlenimlerimi yazıyorum. Lüks araçları polisin hizmetine vermişti. Bu araçların 13’ü Komançero çetesininmiş. Bir tanesi ise fenomenlerden gelmiş. Lüks araçlar konusunda şöyle diyor Yerlikaya: “Anket yaptık, yüzde 98 polise verilmesinden memnun. Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum. Bu aracın distribütörü diyor ki, polisimize öyle yakıştı ki, tüm bakımları benden.”