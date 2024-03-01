https://sputniknews.com.tr/20240301/ali-yerlikaya-polisime-en-havali-gozlugu-takin-dedim-1081247844.html
Ali Yerlikaya: Polisime en havalı gözlüğü takın dedim
Ali Yerlikaya: Polisime en havalı gözlüğü takın dedim
Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya'ya dair izlenimlerini anlatan Ahmet Hakan, lüks araçların polise verilmesine ilişkin Yerlikaya'nın 'Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum'... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T09:57+0300
2024-03-01T09:57+0300
2024-03-01T09:57+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
polis
lüks araç
ahmet hakan
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Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın CNNTürk'te programa katıldığını belirtti. Ahmet Hakan, Yerlikaya ile ilgili izlenimlerini bugünkü yazısında kaleme aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-polatin-luks-araclari-tmsfye-cekildi-1078107036.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, polis, lüks araç, ahmet hakan
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, polis, lüks araç, ahmet hakan
Ali Yerlikaya: Polisime en havalı gözlüğü takın dedim
Bakan Yerlikaya'ya dair izlenimlerini anlatan Ahmet Hakan, lüks araçların polise verilmesine ilişkin Yerlikaya'nın 'Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum' ifadelerini kullandığını belirtti.
Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın CNNTürk'te programa katıldığını belirtti.
Ahmet Hakan, Yerlikaya ile ilgili izlenimlerini bugünkü yazısında kaleme aldı:
"Bakanlık sürecinin ilk dokuz ayını değerlendirdi. Ali Yerlikaya’yla ilgili izlenimlerimi yazıyorum. Lüks araçları polisin hizmetine vermişti. Bu araçların 13’ü Komançero çetesininmiş. Bir tanesi ise fenomenlerden gelmiş. Lüks araçlar konusunda şöyle diyor Yerlikaya: “Anket yaptık, yüzde 98 polise verilmesinden memnun. Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum. Bu aracın distribütörü diyor ki, polisimize öyle yakıştı ki, tüm bakımları benden.”