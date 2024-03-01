Ali Yerlikaya: Polisime en havalı gözlüğü takın dedim

Türkiye
SON DAKİKA | AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
1 Mart tezkeresi nasıl reddedildi: Kemal Anadol anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2023’te küçülen tek sektör tarım
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240301/ali-yerlikaya-polisime-en-havali-gozlugu-takin-dedim-1081247844.html
Ali Yerlikaya: Polisime en havalı gözlüğü takın dedim
Ali Yerlikaya: Polisime en havalı gözlüğü takın dedim
Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya'ya dair izlenimlerini anlatan Ahmet Hakan, lüks araçların polise verilmesine ilişkin Yerlikaya'nın 'Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum'... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T09:57+0300
2024-03-01T09:57+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
polis
lüks araç
ahmet hakan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/11/1080834467_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_a8e4c415a2dcc3a6fb1f7d6e00e71e90.jpg
Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın CNNTürk'te programa katıldığını belirtti. Ahmet Hakan, Yerlikaya ile ilgili izlenimlerini bugünkü yazısında kaleme aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-polatin-luks-araclari-tmsfye-cekildi-1078107036.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/11/1080834467_174:0:2694:1890_1920x0_80_0_0_cb24cc17122fc878eaee722e021239e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, polis, lüks araç, ahmet hakan
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, polis, lüks araç, ahmet hakan

Ali Yerlikaya: Polisime en havalı gözlüğü takın dedim

09:57 01.03.2024
© AA / İsmail Şenİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA / İsmail Şen
Abone ol
Bakan Yerlikaya'ya dair izlenimlerini anlatan Ahmet Hakan, lüks araçların polise verilmesine ilişkin Yerlikaya'nın 'Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum' ifadelerini kullandığını belirtti.
Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın CNNTürk'te programa katıldığını belirtti.
Ahmet Hakan, Yerlikaya ile ilgili izlenimlerini bugünkü yazısında kaleme aldı:
"Bakanlık sürecinin ilk dokuz ayını değerlendirdi. Ali Yerlikaya’yla ilgili izlenimlerimi yazıyorum. Lüks araçları polisin hizmetine vermişti. Bu araçların 13’ü Komançero çetesininmiş. Bir tanesi ise fenomenlerden gelmiş. Lüks araçlar konusunda şöyle diyor Yerlikaya: “Anket yaptık, yüzde 98 polise verilmesinden memnun. Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum. Bu aracın distribütörü diyor ki, polisimize öyle yakıştı ki, tüm bakımları benden.”
Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın Yediemin Otoparkı'ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF'ye çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
TÜRKİYE
Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi
5 Aralık 2023, 19:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала