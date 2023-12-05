https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-polatin-luks-araclari-tmsfye-cekildi-1078107036.html

Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi

Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T19:31+0300

2023-12-05T19:31+0300

2023-12-05T19:39+0300

türkiye

dilan polat

tmsf

kara para aklama

vergi kaçırma

engin polat

yediemin otoparkı

kayyum

kayyım

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078110226_0:705:1179:1368_1920x0_80_0_0_4c6d5ee6b20c22fbeebed3d781aac919.jpg

Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyumların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı. İHA'nın haberine göre araçlar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca yoldakiler tarafından görüntülendi.Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-polatin-patronu-oldugu-iddia-edilen-kotan-aciklama-yapti-celiskili-ifadeleri-dikkat-cekti--1078077946.html

türkiye

yediemin otoparkı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat, tmsf, kara para aklama, vergi kaçırma, engin polat, yediemin otoparkı, kayyum, kayyım, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)