https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-polatin-luks-araclari-tmsfye-cekildi-1078107036.html
Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi
Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi
Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T19:31+0300
2023-12-05T19:31+0300
2023-12-05T19:39+0300
türkiye
dilan polat
tmsf
kara para aklama
vergi kaçırma
engin polat
yediemin otoparkı
kayyum
kayyım
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyumların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı. İHA'nın haberine göre araçlar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca yoldakiler tarafından görüntülendi.Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-polatin-patronu-oldugu-iddia-edilen-kotan-aciklama-yapti-celiskili-ifadeleri-dikkat-cekti--1078077946.html
türkiye
yediemin otoparkı
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dilan polat, tmsf, kara para aklama, vergi kaçırma, engin polat, yediemin otoparkı, kayyum, kayyım, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
dilan polat, tmsf, kara para aklama, vergi kaçırma, engin polat, yediemin otoparkı, kayyum, kayyım, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi
19:31 05.12.2023 (güncellendi: 19:39 05.12.2023)
Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyumların isteğiyle TMSF’ye çekildi
Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyumların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.
İHA'nın haberine göre araçlar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca yoldakiler tarafından görüntülendi.
Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.